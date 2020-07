Girondins de Bordeaux : le club a rendez-vous à la DNCG ce jeudi

La DNCG pourrait prendre des sanctions et cela dans un contexte déjà bien agité pour les Girondins de Bordeaux : les Ultras demandent la démission du PDG Frédéric Longuépée et Paulo Sousa l'entraîneur a manifesté des velléités de départ début juillet. Sauf que pour le moment, la situation est bloquée !

Plusieurs noms circulent pour remplacer Paulo Sousa. Jean-Louis Gasset ancien entraîneur de St Etienne et ex-adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2010 semble avoir la préférence des Girondins mais l'actuel coach portugais n'a toujours pas fait ses valises et selon le quotidien sportif l'Equipe, il pourrait même rester au Haillan, si le président Longuépée, lui, partait.

Difficile aujourd'hui d'imaginer les contours de l'équipe des Girondins pour la saison prochaine. Il faudrait du sang neuf pour viser plus haut que la douzième place de Ligue 1 mais sans argent, on devrait plutôt assister à des départs, pour renflouer les caisses.

L'argent, c'est bien le nerf de la guerre et justement l'audition devant la DNCG demain pourrait faire bouger les lignes.