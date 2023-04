Girondins de Bordeaux : le club apporte son soutien à Malcom Bokele victime de menaces et d'insultes racistes

C'est tout ce que l'on déteste dans le football. Ce samedi soir, les Girondins de Bordeaux dénoncent des injures racistes proférées sur les réseaux sociaux contre leur défenseur Malcom Bokele, exclu contre Bastia (2-0) lors d'une fin de match houleuse de la 30e journée de Ligue 2. "Quelles que soient les situations de jeu vécues sur le terrain, rien ne peut et ne pourra jamais justifier le racisme dans le football. Ayant pris connaissance des événements survenus après la rencontre, Bordeaux apporte tout son soutien à Malcom Bokele face aux propos et insultes proférés à son égard", a écrit le directeur général délégué des Marine et Blanc, Thomas Jacquemier.

France Bleu Gironde a en effet eu accès à ces messages via des captures d'écran après la rencontre. On peut y lire des insultes racistes mais aussi plusieurs menaces de mort reçues par le joueur sur ses réseaux sociaux. "Je suis évidemment très déçu de cette fin de match, surtout dans ces conditions. Mais le soutien que je reçois depuis les images de l'incident me vont droit au cœur", a réagi de son côté le joueur sur Instagram dans la soirée.

Des poursuites à venir ?

Les Girondins, "fermement engagés dans cette lutte contre le racisme et toutes formes de discriminations", ont indiqué qu'ils envisageaient "les poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis". Ces messages ont été envoyés quelques minutes après une fin de match houleuse marquée par une échauffourée consécutive à un accrochage entre Malcom Bokele et l'ailier bastiais Migouel Alfarela. S'est ensuivi un coup de pied du milieu bastiais Tom Ducrocq sur le torse de Bokele alors au sol, puis une intrusion sur le terrain des remplaçants et techniciens des deux camps qui se sont invectivés.

Après plusieurs minutes tendues, l'arbitre M. Brizard a expulsé les deux premiers protagonistes de l'incident, Bokele et Alfarela, au grand dam de l'entraîneur girondin David Guion qui a parlé "d'une expulsion injustifiée". "Il y a les images. De suite, j'ai dit au club qu'il fallait faire appel car en aucun cas Malcom (Bokele) ne fait un geste d'agressivité envers son adversaire", a-t-il ajouté. A l'issue de cette 30e journée de L2, Bordeaux a consolidé sa place de 2e à cinq points du Havre, mais avec désormais quatre points d'avance sur Sochaux et Metz, où il se rendra dans une semaine.