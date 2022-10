Girondins de Bordeaux : Le club condamné à payer près de deux millions d'euros à Eduardo Macia

C'est l'un des vieux dossiers du club datant de la très mouvementée époque GACP/King Street, les deux anciens fonds d'investissement américains propriétaires des Girondins de Bordeaux de 2018 à 2021. L'Equipe révèle ce mardi matin que les Marine et Blanc ont été condamnés le 16 septembre dernier par le conseil des prud'hommes de Bordeaux à verser près de deux millions d'euros à leur ex-directeur sportif, Eduardo Macia. Une information que France Bleu Gironde est en capacité de confirmer.

Licencié pour faute grave en juillet 2020, l'Espagnol a obtenu gain de cause en première instance. Les Girondins de Bordeaux ont d'ores et déjà fait appel. Un appel suspensif. Eduardo Macia, passé par Valence, l'Olympiakos, la Fiorentina, le Betis Séville ou encore Leicester, était arrivé au club en février 2019 avant donc d'être licencié un peu plus d'un an plus tard notamment après la plainte d'un agent contre lui pour « exercice illégal de la profession d'agent sportif » et « escroquerie en bande organisée » dans le dossier du prêt de Naoufel Khacef aux Girondins de Bordeaux. Un plainte classée sans suite par le Parquet de Bordeaux.

"Très heureux que ma réputation soit préservée"

Pour le conseil des prud'hommes, il n'y a donc pas eu de faute grave de la part du nouveau directeur sportif de Spezia (Italie). Après cette décision, Eduardo Macia confie sa première réaction à France Bleu Gironde : "Le conseil des prud'hommes a enfin jugé que j'avais injustement été licencié - ni faute grave, ni même de cause réelle ou sérieuse - je suis simplement très heureux que ma réputation soit préservée et mon professionnalisme reconnu !" Il ajoute :

Je n'ai absolument aucune rancune envers le club à qui je souhaite de retrouver le plus rapidement possible l'élite du football français.