Girondins de Bordeaux : le club demande officiellement le report du match contre l'OM

Les Marine et Blanc déplore plus de dix joueurs indisponibles pour cette rencontre en raison d'une infection au Covid-19.

Gérard Lopez le président et Admar Lopes le directeur sportif des Girondins de Bordeaux

Ca y est ! Les Girondins ont envoyé leur demande de report du match contre l'OM, prévu vendredi (21h). Le dossier est parti après les derniers tests réalisés ce mardi. La bonne nouvelle du jour est tout de même que le club n'a pas détecté de nouveau cas positif dans son effectif.

Alors pourquoi il demande désormais officiellement le report ? Parce qu'il doit encore faire avec de très nombreux joueurs indisponibles en raison du Covid-19. Les dix derniers positifs ne pourront pas jouer contre l'OM et surtout au moins deux autres joueurs sur le retour après leur infection souffrent toujours de symptômes. Cela fait donc 12 joueurs indisponibles. Pour rappel, si le club a plus de dix joueurs indisponibles sur les 30 de son effectif ou qu'il ne peut pas aligner un gardien sur la feuille de match, il peut demander le report du match. C'est donc aujourd'hui le cas des Girondins, ils sont leur bon droit.

Le club parle même lui de 17 joueurs absents car il faut y ajouter les blessés et les internationaux retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Si le match est maintenu, les Girondins devraient donc faire sans plus de la moitié de leur effectif. Pour le coup, l'équité sportive ne serait pas du tout respectée. Mais attention, le club n'est pas à une mauvaise surprise près puisque la semaine dernière dans une situation peut-être encore plus compliquée, la fédération les a obligés à jouer en Coupe de France à Brest. Pour la Ligue 1, c'est à la Ligue Professionnelle de Football de se prononcer. Elle devrait le faire aujourd'hui ou demain sur cette demande de report.