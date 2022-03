Girondins de Bordeaux : Le club fait tout pour attirer le plus de monde possible au Matmut Atlantique

Les Girondins espèrent avoir de nouveau un stade bien garni pour le match capital contre Troyes dimanche (15h). En tout cas, le club fait tout pour ! Les équipes billetterie, communication ou encore marketing se démènent ces derniers mois pour faire revenir le public au stade. Pas une mince à faire entre le Covid-19 et surtout les résultats sportifs des dernières saisons.

Du coup, les Girondins multiplient les opérations spéciales depuis le début de la saison comme le billet à tarif unique de 9 euros contre Nantes pour les 140 ans du club ou Lille pour le match de Noël. Jusqu'à la fin de saison, ce sera aussi ce prix si vous allez en Virage Sud ou Nord et 5 euros pour les moins de 16 ans. La petite nouveauté face à Troyes sera la mise à disposition d'un réseau bus dans le département pour se rendre au Matmut Atlantique. Des bus de supporters partiront de Lesparre, Langon, La Teste et Libourne. Le trajet sera bien sûr gratuit pour toutes les personnes qui ont un billet pour le match.

Toutes ces offres portent plutôt leurs fruits puisque le Matmut Atlantique a été régulièrement bien rempli cette saison et pas forcément pour des grandes affiches. On pense au dernier match contre Monaco avec près de 30.000 spectateurs. Les Girondins sont tout simplement dans le Top 10 des plus belles affluences de la Ligue 1 avec en moyenne 23.000 personnes par match. Une sacrée performance pour un club qui végète dans les bas fond du championnat depuis le début de la saison et surtout une bonne nouvelle pour des joueurs qui auront bien sûr besoin de soutien dans la lutte pour le maintien.