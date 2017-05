Girondins de Bordeaux : le club laisse partir Cédric Carrasso

Une dernière réunion ce mardi n'aura pas changé la donne. Après huit années passées aux Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso n'est pas conservé pour la saison prochaine. Il devrait être remplacé par Benoît Costil.

Le communiqué des Girondins de Bordeaux est tombé comme un couperet ce mardi : "ce soir, Cédric Carrasso a été reçu par la direction des Girondins de Bordeaux qui lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison prochaine". Le texte assez froid précise tout de même que le gardien aura marqué l'histoire du club "par ses performances, sa régularité et son professionnalisme".

Benoît Costil devrait rapidement arriver

Cela fait plusieurs semaines que l'on suspectait les Girondins de Bordeaux de ne pas vouloir prolonger l'aventure avec l'ancien marseillais. Cédric Carrasso avait même évoqué quelques regrets dimanche soir après le match contre l'OM de ne pas être fixé sur son sort. Les dirigeants bordelais, qui ont négocié depuis un moment l'arrivée du gardien de Rennes Benoît Costil pour prendre la place dans les buts des Girondins, n'auront donc pas offert la sortie que Cédric Carrasso méritait sans doute et l'hommage des supporters. C'est à Lorient samedi soir que Carrasso disputera son 313ème et dernier match sous les couleurs marine et blanc.