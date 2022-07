Girondins de Bordeaux : le club prépare un recours contre sa relégation en National 1

Les chances de renverser la décision en appel de la DNCG, le gendarme financier du foot, semblent très faibles mais le club des Girondins de Bordeaux refuse de se soumettre à la décision prise ce mardi après-midi. La DNCG a confirmé la relégation administrative du club en National 1, l'ancienne troisième division, en raison de ses difficultés financières.

Dans un communiqué publié ce mardi soir la direction des Girondins de Bordeaux le club exprime son incompréhension face à cette décision. "Le club et son actionnaire ont en effet présenté un projet considéré par tous les professionnels comme solide et qui répond point par point aux attentes exprimées par la commission en première instance" indique-t-il.

"Par cet effort collectif, le FC Girondins de Bordeaux dispose ainsi des moyens financiers pour participer au championnat de Ligue 2 la saison prochaine, avec le budget le plus élevé de ce championnat, et poursuivre son objectif de remontée rapide en Ligue 1" poursuit le club. "Il démontre l’engagement plein et entier de Gérard Lopez dans le sauvetage du club."

Une décision "injuste", "inacceptable et incompréhensible"

Selon Gérard Lopez, "cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible". Le propriétaire des Girondins poursuit : "Je le dis très clairement ce soir aux supporters, aux Bordelais, et à tous ceux qui ont le sang marine et blanc : je me battrai jusqu’au bout et c’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’exercer un recours contre cette décision inique."

Le club envisagerait de se tourner vers la justice administrative, en référé. Mais ne pourra le faire qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours de la justice sportive. Les Girondins devront donc d'abord saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant de saisir un juge administratif.

Au terme d'une saison sportive catastrophique, le club bordelais a été relégué en Ligue 2. Moins d'un mois plus tard, le 14 juin, le gendarme financier du football l'a encore relégué, cette fois administrativement, en National 1.

Le communiqué des Girondins