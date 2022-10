Girondins de Bordeaux : Le club résilie le contrat de Mehdi Zerkane

Mehdi Zerkane n'est plus un joueur des Girondins de Bordeaux

Mehdi Zerkane n'est plus un joueur des Girondins de Bordeaux ! Le club a trouvé un accord financier avec son milieu de terrain pour résilier son contrat qui courait jusqu'en juin 2024. Ces derniers mois, il avait été écarté de l'équipe professionnelle avant d'être prêté début septembre à l'OFI Crête. Prêt qui n'a duré que quelques semaines avant d'être rompu la semaine dernière. Mehdi Zerkane ne se serait en effet pratiquement pas entraîné avec son nouveau club prétextant à chaque fois une excuse et aurait quitté la Crête du jour au lendemain en laissant simplement la voiture de l'OFI à l'aéroport. Depuis, il n'était pas réapparu au château du Haillan.

Arrivé en 2019 de Monaco, Mehdi Zerkane aura porté à 34 reprises le maillot des Girondins de Bordeaux pour un but et une passe décisive. A 23 ans, l'international algérien est désormais libre de s'engager où il le souhaite. De son côté, le club devrait économiser entre 320.000 et 340.000 euros avec cette résiliation de contrat.