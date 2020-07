Girondins de Bordeaux : le club se sépare d'Eduardo Macia

Dans une note interne le club a annoncé qu'Edouardo Macia n'était plus le directeur football du club. Il y avait sans doute trop d'incompatibilités entre l'Espagnol et le coach Paulo Sousa.

Arrivé au Haillan en avril 2019 Edouardo Macia est contraint de quitter le club des Girondins après un peu plus d'un an passé à la tête de la direction football. En attendant la nomination de son successeur, l’intérim sera assuré par Ulrich Ramé sous la supervision de Frédéric Longuepee, le PDG du club.

Edouardo Macia, 46 ans passé par l'encadrement de Liverpool, l'Olympiakos ou encore Leicester, avait été recruté au Haillan par l'ancien propriétaire des Girondins GACP. Seul fait d'arme de l'espagnol au Girondins : avoir réussi à faire signer le défenseur international d'Arsenal Laurent Koscielny.

Mais un an après son arrivée et la reprise du club par King Street rien n'allait plus. Ses méthodes de travail ont été largement critiquées et si cela ne suffisait pas, début juin le parquet de Bordeaux enregistrait un dépôt de plainte contre lui pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée".

Edouardo Macia n'est pas le seul à partir. La note interne diffusée ce vendredi annonce également la démission de Nicolas Calo directeur de la communication.

Les Girondins de Bordeaux sont actuellement en stage à Dinart en Bretagne. Ils disputent un match amical face à Angers à Cholet samedi soir.