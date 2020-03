Girondins de Bordeaux : le défenseur Pablo sérieusement touché au genou

Sorti à la demi-heure de jeu contre Nice, ce dimanche, Pablo souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé le club ce lundi. S'il doit encore passer des examens complémentaires, le défenseur central semble se diriger vers une opération. Pour ce type de blessure, l'absence est estimée à six mois au moins. Il ne rejouera pas avant la prochaine saison.

C'est une véritable tuile pour les Girondins de Bordeaux. Pablo est l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif, 28 matchs sur 30 possibles cette saison. Il a également marqué 4 buts, plus que tout autre défenseur en Ligue 1 cette saison. Plusieurs joueurs peuvent postuler pour le remplacer aux côtés de Laurent Koscielny : Vukasin Jovanovic, qui est entré en jeu ce dimanche et Edson Mexer, absent lui de la feuille de match contre Nice.