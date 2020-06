Girondins de Bordeaux : le directeur sportif visé par une plainte pour escroquerie

La directeur sportif des Girondins de Bordeaux Eduardo Macia est visé par une plainte pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée", a appris ce vendredi l'AFP. Le parquet de Bordeaux a bien reçu la plainte et l'étudie. Elle a été déposée par l'agent sportif Mehdi Aït Ahmed. Représentant du joueur Naoufel Khacef, il était chargé de lui trouver un club lors du dernier mercato. Le latéral de 22 ans est arrivé aux Girondins de Bordeaux en janvier, sous forme de prêt avec option d'achat, et a rejoint l'équipe réserve. Mais Mehdi Aït Ahmed accuse Eduardo Macia de l'avoir écarté du dossier, et donc de son éventuelle commission, pour confier les intérêts du joueur à d'autres représentants de son propre réseau. La plainte vise le directeur sportif espagnol et non le club, précise l'AFP.