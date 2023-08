Girondins de Bordeaux : le duo Bakwa-Mwanga s'envole pour Strasbourg pour près de 20 millions d'euros

C'est une somme énorme pour la Ligue 2. Les Girondins de Bordeaux vont vendre Dilane Bakwa et Junior Mwanga à Strasbourg pour près de 20 millions d'euros. Les deux clubs viennent de trouver un accord après deux bonnes semaine de négociations. Un accord de principe avait déjà été trouvé depuis vendredi soir puisque les deux pépites bordelais avaient eu le feu vert pour préparer leurs affaires afin de rejoindre l'Alsace, il restait à trouver un terrain d'entente sur le pourcentage à la revente.

"A priori le deal est OK, c'est la préférence des joueurs et de leur entourage", nous glisse un proche du dossier ce dimanche matin. Les Marine et Blanc espéraient récupérer 22-23 millions d'euros, plus quelques bonus et un pourcentage à la revente intéressant. Ce sera un peu moins selon les dernières informations puisque la seule offre écrite faite par Strasbourg, la semaine dernière, était de 20 millions d'euros, sans les bonus.

Top 10 des plus grosses ventes de la L2

Même s'il s'agit d'une offre commune, ces deux transferts entrent bien sûr directement dans le Top 10 des plus grosses ventes de la Ligue 2. Junior Mwanga devient même l'un des plus gros transfert (avec bonus) de l'histoire de ce championnat derrière Serhou Guirassy, passé d'Amiens à Rennes il y a quelques années.

Junior Mwanga a été l'une des révélations de la Ligue 2 la saison dernière. © Maxppp

Dilane Bakwa et Junior Mwanga sont maintenant attendus du côté de Strasbourg dans les prochaines heures où ils vont s'engager pour 4 ans avec le club alsacien. Les deux amis, révélations de la saison dernière en Ligue 2, vont toucher une belle prime à la signature et surtout tripler leur salaire. Leurs arrivées confirment les nouvelles ambitions du club du Bas-Rhin, racheté par les propriétaires américaines de Chelsea il y a quelques semaines.

Un deal conclu dès février avec... Chelsea ?

D'ailleurs, l'histoire de ce double achat a pris racine avec le club de la banlieue londonienne. Et c'était il y a quelques mois. Pour être précis, au mois de février au château du Haillan. Ce jour-là, Todd Boehly débarque en Gironde afin de visiter le site. Le nouveau propriétaire de Chelsea cherche à racheter un français. Gérard Lopez, le président des Girondins, finira par lui répondre par la négatif car il ne souhaite rester majoritaire alors que l'Américain veut lui racheter 100% du club.

Pas grave, Todd Boehly est venu aussi avec toute son équipe de scouts et bien sûr les deux gamins n'échappent pas à leur attention. Depuis ce jour, Chelsea n'a pas lâché d'un œil le duo Bakwa-Mwanga et a décidé très tôt de s'offrir les deux espoirs bordelais. C'est donc tout naturellement que l'attaquant et le défenseur vont rejoindre Strasbourg cet été pour poursuivre leur développement.