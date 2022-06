Girondins de Bordeaux : le latéral Vital N'Simba doit signer son contrat ce lundi

Il participera à son premier entraînement collectif ce lundi au Haillan. Avant cela, Vital N'Simba doit passer sa visite médicale et signer un contrat de deux ans avec les Girondins. Le latéral gauche, qui fêtera ses 29 ans le 8 juillet, arrive gratuitement, puisqu'il était en fin de contrat avec Clermont. Une arrivée qui se fait sous réserve que le club soit maintenu en Ligue 2. Dans ce cas, Vital N'Simba serait la troisième recrue bordelaise après le gardien polonais Rafał Strączek et le défenseur central Yoann Barbet.

Il partage d'ailleurs un point commun avec son futur coéquipier Yoann Barbet : les deux joueurs ont été formés aux Girondins de Bordeaux. Tous les deux membres de la génération 1993, ils n'ont disputé aucun match professionnel sous le maillot marine et blanc. Né en Angola, N'Simba avait fui le pays à cause de la guerre, avait atterri à Toulouse, puis à Villenave d'Ornon, où il habitait en foyer, comme il le racontait dans une interview au site Formation Girondins.

Titulaire indiscutable avec Clermont

Après avoir intégré le centre de formation et joué avec Bordeaux jusqu'en réserve, il était parti à Guingamp en 2014. Passé ensuite par Luçon, puis Bourg-en-Bresse et Clermont en Ligue 2, il avait connu la montée en Ligue 1 avec les Auvergnats en 2021. Il sort d'une saison solide comme titulaire en Ligue 1, avec 34 matchs sur 38 possibles, dont un but contre Lille. D'origine congolaise, il a aussi un joué un match, en 2016, avec l'équipe nationale de République démocratique du Congo.

Libre de tout contrat, Vital N'Simba a privilégié la proposition bordelaise, malgré des offres financières parfois bien supérieures. Reste donc à obtenir l'aval de la Direction nationale du contrôle de gestion, qui a dans un premier temps rétrogradé les Girondins en National. L'audience en appel est prévue le 5 juillet.

Dans les prochains jours, N'Simba devrait aussi croiser de nouvelles têtes dans le staff : après les mises à l'écart de l'adjoint Jaroslav Plasil et de l'entraîneur des gardiens Grégory Coupet, le staff de David Guion va se renforcer. Denis Zanko devrait occuper le poste de premier adjoint. Passé sur les bancs de Laval et du Mans, il était cette saison le directeur technique du centre de formation de Toulouse.