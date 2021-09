Girondins de Bordeaux : le pire début de championnat de l'histoire du club

C'est un match entre deux clubs historiques qui sont devenus des bêtes malades. L'AS Saint-Etienne reçoit les Girondins de Bordeaux ce samedi à 21h au stade Geoffroy Guichard. D'un côté, Saint-Etienne est 19è et n'a toujours pas gagné cette saison. De l'autre, c'est encore pire pour Bordeaux : les Marine et Blanc sont lanterne rouge et ne comptent aucune victoire. Deux points en cinq rencontres, c'est tout simplement le pire départ pour les Girondins de Bordeaux dans l'élite. Il est arrivé à quelques (rares) reprises, comme en 2000-2001, que Bordeaux n'ait gagné aucun match, mais pas que le total de points soit si faible.

Je ne suis pas satisfait mais je suis tranquille car on travaille bien - Vladimir Petkovic, coach des Girondins de Bordeaux

Pour autant, au club, personne ne panique. Le coach Vladimir Petkovic exprime une inquiétude toute mesurée : "Je ne suis pas satisfait mais je suis tranquille car on travaille bien. Je dois rester positif et tirer l’équipe vers le haut. Si moi je ne suis pas serein, ça ne va plus." D'une manière étonnante, le technicien croate a expliqué - sans que la traduction ne soit défaillante - que son équipe avait "une sorte de peur de gagner". Il développe : "On ne prend pas de risque et on a du mal à surpasser cela. C’est une formule. Mais je ne peux pas parler de ‘peur de perdre’, car on a déjà perdu (rires)."

Le milieu relayeur Yacine Adli, lui, demande encore du temps : "Sur cette saison, on sent un vent nouveau. On est plus stable mais c’est vrai qu’au niveau des résultats, on est toujours dans la même galère. On tirera un bilan dans 3 mois." Les premiers comptes pourraient même être réclamés plus tôt car d'ici la prochaine trêve internationale (4 octobre), les Girondins de Bordeaux affronteront des adversaires compliqués à négocier : Montpellier, Rennes et Monaco. D'où l'impérieuse nécessité de revenir de Saint-Étienne, a minima, avec des points dans la besace.