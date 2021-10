Girondins de Bordeaux : le programme des festivités pour les 140 ans du club

C'est l'heure des derniers préparatifs pour les Girondins. Ce dimanche, le club va fêter ses 140 ans ! Un anniversaire qui sera célébré à l'occasion du match contre Nantes. Avant, pendant et surtout après. Le club a prévu de nombreuses animations dont un spectacle pyrotechnique.

Il y aura également un match des Légendes après celui de l'équipe première face aux Canaris. Il s'agira d'une rencontre entre les deux dernières équipes championnes de France, celle de 1999 et celle de 2009. D'autres anciennes gloires devraient fouler la pelouse. Le club affirme toujours attendre la réponse de Zidane et Gourcuff sur leur présence. Sur le banc, on retrouvera en tout cas un certain Aimé Jacques. Il y aura aussi Elie Baup ou Jean-Louis Gasset. Pour le moment, plus de 35.000 billets ont été vendus. Il reste donc encore quelques places. Pour rappel, le club a mis en place un tarif unique pour cet événement avec une place à 9 euros.

Autre moment fort, la présentation du maillot collector des 140 ans. Ce maillot sera porté par les joueurs pendant la rencontre face à Nantes. Il est très important pour les supporteurs car il y aura le logo historique du club dessus et non le nouveau qui fait tant polémique depuis des mois. Il n'y aura que 1881 exemplaires en vente, comme la date de création du club. Les supporteurs pourront uniquement le trouver à la boutique du stade dimanche à partir de midi. Enfin, on attend aussi beaucoup de spectacle en tribunes. Les Ultramarines devraient encore proposer de magnifiques tifos comme lors d'Adieu Lescure en 2015 ou de leurs 30 ans en 2017. Le plus grand groupe de supporteurs bordelais pourraient également appeler à un rassemblement avant la rencontre pour fêter cet anniversaire.