Girondins de Bordeaux : le regard de Xavier Giraudon de Canal+

France Bleu Gironde : Que faut-il faire ou ne pas faire pour attaquer cette saison de Ligue 2 ?

Xavier Giraudon : Déjà, il ne faut pas faire table rase de tout ce qui a été fait parce que je vais peut-être surprendre certains, mais lorsqu'on voit la grande faiblesse, le manque de caractère des Girondins et le fait qu'à l'arrivée à une égalisation de Jimmy Briand sur pénalty à Nantes, vous vous êtes encore en vie à la dernière journée, je me dis qu'il faut quand même garder une ossature avec des jeunes joueurs, des joueurs expérimentés. Il faut surtout recréer une dynamique ? Il faut arriver à créer quelque chose, donc il faut les briscards, y compris au poste de gardien ? Il faut renforcer l'effectif, mais avec parcimonie, avec intelligence et trouver le mentor, le coach qui puisse mettre Bordeaux dans la bonne direction.

En 91/92 l’affluence du stade était importante, le public aura son rôle à jouer ?

Il faut que les supporters et je crois déjà les Ultramarines l'ont fait, se disent oui, ça va être dur, mais si on ne remonte pas cette année, peut être que ça ne sera jamais ou pas avant 20 ans. Il faut aussi que les Aquitains, les Périgourdins, les Landais, les Basques aient envie de venir voir bordeaux, peut-être des fois pour voir l'adversaire, parce que ce sera un Bordeaux Saint-Etienne. Et pour que Bordeaux redevienne un club craint, il faut d'abord que ce soit un club respectable parce que c'est lorsqu'on est respectable qu'on est respecté dans toute l'Aquitaine, et c'est à partir de ce moment-là que Bordeaux deviendra une possibilité pour les enfants, pourquoi pas mettre mon jeune chez les Girondins, parce qu'il y a une fenêtre pour jouer en équipe première. Et bien c'est à ce moment-là que se Bordeaux là pourra redécoller. Ça se joue maintenant, dans les semaines qui viennent et bien sûr sur le volet financier.

On a beaucoup parlé d’un Gérard Lopez bashing, ça pourrait-être le cas lors du passage devant la DNCG ?

D'abord, j'espère qu'ils seront prêts parce que vous savez, s'ils ne sont pas prêts, si le projet n'est pas bien ficelé, au-delà de l'argent, bien sûr, qui sera le nerf de la guerre, ça ne passera pas. Je ne crois pas qu'il y ait une envie, une volonté de la DNCG d’entre guillemets, se payer Bordeaux ou Gérard Lopez. Qu'il y ait des amitiés ou des inimitiés dans le foot, ça existe. Mais après, il y a une logique. On rappelle que c'est une commission d'experts qui n'est pas là pour faire plaisir, mais dont la logique est de dire, je vais étudier les finances, la dette, l'argent qui est mis sur la table, la restructuration. Il faut tout faire pour que ce soit équilibré.

Ce qui veut dire qu’il faudra vendre beaucoup de joueurs ?

On sait que Tchouameni et Koundé vont ramener, on l'espère, autour de 20 millions d'euros, il faut vendre les Hwang, Elis, Oudin et Maja. Je pense qu'avec Elis et Hwang, on va quand même être entre 15 et 20 millions. Il faut, je pense, au moins 45 millions de transferts a minima. Et puis après, il faut ces 20 millions. Et c'est quoi ces 20 millions ? C'est aussi peut être une envie de Fortress, de savoir si Gérard Lopez est capable, sur son nom, de remettre 20 millions d'argent, cash. Il faut à la fois travailler sur la dette, l'étalement bien sûr des loyers du stade, je crois que c'est en train d'être fait entre gens de bonne compagnie, avec à la fois des élus de tout bord et le club scapulaire pour essayer de trouver comment se structurer. Et puis, la seule question c'est : est-ce que ce sera avec Gérard Lopez ? Aujourd'hui, c'est sûr que oui, il en a envie. Mais quelle sera la décision à J-2 de la DNCG ?

Au final, quel pourrait-être le scénario du 14 juin ?

Moi, je ne serais pas surpris par exemple que Bordeaux soit rétrogradé à titre conservatoire, en attendant d'autres pièces, ce qui ne serait pas catastrophique. Ça voudrait dire un délai pour préparer justement un dossier encore plus costaud et essayer de rester en Ligue deux. Mais encore une fois, le combat qui va se passer là le 14 juin, c'est l'avenir du club. C'est l'avenir du FC Girondins de Bordeaux, Il ne faudra pas se rater celui-là. C'est le plus important de l'année.