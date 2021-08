Girondins de Bordeaux : le retour des supporters au stade gâché par la défaite contre Clermont

Les supporters girondins étaient près de 19.000 dans les travées pour leur retour au Matmut Atlantique, ce dimanche 8 août à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Des retrouvailles appréciées par les fans et les joueurs, mais la défaite face à Clermont leur laisse un gout amer en bouche.

La fête était presque parfaite, à un détail près : le résultat du match. Si les supporters girondins ont pu retrouver la joie d'encourager les Marine et Blanc ce dimanche 8 août, au Matmut Atlantique, ils ont été vite refroidis par la défaite d'entrée pour la première journée de Ligue 1 face à Clermont (0-2). 18.748 personnes étaient présentes dans les travées du stade.

Voir des supporters rentrés au stade, ça n'était plus arrivé depuis 331 jours. © Radio France - Yvan Plantey

Quelques réactions de supporters à la sortie du stade

Bastien : "Ça fait plaisir de revoir du monde, retrouver les copains, le football. Mais sur le terrain, c'était médiocre. Je suis carrément déçu c'est sûr. Après il y a 15 jours on ne savait pas si on allait jouer en ligue 1 ou en CFA, donc on va entendre avant d'avoir des exigences"

Nicolas : "C'était pas terrible, on a été dominés par Clermont, pas beaucoup d'actions pour Bordeaux, le score est logique"

Michel : "Pitoyable. Rien. Pas de jeu. Ça court pas. Pas de pressing. Pas de changement de rythme. Donc rien. Très très mauvaise première journée."

Damien : "Ça commence mal. Mais c'est souvent comme ça à Bordeaux. Il reste 37 journées, donc on verra bien."

Kévin: "Niveau ambiance on était là. Mais niveau foot, on était pas là. Je suis dégouté."

Les réactions de Benoît Costil et Vladimir Petkovic

