Girondins de Bordeaux - Le staff de l'équipe féminine s'en va avec les remerciements de la direction

Bordeaux, France

Jérome Dauba (entraineur principal), Laurent Friconnet (entraineur adjoint et préparateur physique), et Cécile Quatredeniers (entraineure des gardiennes) ne seront plus à la tête de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux qui a terminé la saison 2018-2019 à la 4ème place de la Division 1, quatre ans après la création de cette équipe. La direction du club salue non seulement une place historique mais prometteuse pour l'avenir.

"L'ensemble de l'effectif a fait preuve de combattivité et d'application jusqu'à la fin de la saison" dit le communiqué. "Jérome Dauba a su au fil des années constituer un groupe de qualité, alliant jeunes joueuses et renforts d'expérience pour créer un état d'esprit irréprochable et une solidarité à toute épreuve".

La direction des Girondins de Bordeaux constate encore "que les membres du staff et les joueuses ont constamment été à l'écoute les uns des autres pour travailler sérieusement et évoluer de manière régulière vers un seul objectif, la victoire, afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la section féminine." Elle souhaite à Jérôme Dauba et son staff toute la réussite possible dans leurs futurs projets.

Les patrons des Girondins de Bordeaux n'ont pas indiqué qui seront les remplaçants. Pedro Martinez Losa, ex-entraineur des Anglaises d'Arsenal, serait sur les rangs.