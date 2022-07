Girondins de Bordeaux : le tribunal de commerce homologue le plan de sauvetage du club

C'est une étape supplémentaire dans la bataille que mène la direction des Girondins de Bordeaux contre la rétrogradation du club. Selon 20 Minutes, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué l'accord trouvé entre le club, son actionnaire Jogo Bonito et les créanciers King Street et Fortress. La conciliation devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif et français) se tiendra le jeudi 21 juillet. Le club a présenté vendredi 15 juillet au tribunal un dossier avec réduction de la dette et mise sous séquestre de 24 millions d'euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si l'avis, consultatif, du CNOSF est favorable, la décision de maintenir Bordeaux en Ligue 2 devra ensuite être approuvée par le comité exécutif de la Fédération française (FFF). Si c'est non, la dernière option des Girondins sera de saisir le tribunal administratif. Le championnat de Ligue 2 reprend le 30 juillet.