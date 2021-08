Guideon Mensah et Ricardo Mangas, les deux premières recrues bordelaises de l'ère Lopès, ont été présentées ce mercredi 5 aout au Haillan. Les deux défenseurs sont prêtés pour une saison avec option d'achat, et viennent renforcer le poste sinistré de latéral gauche aux Girondins.

Girondins de Bordeaux : les deux recrues Mensah et Mangas présentées au Haillan

C'était le poste à pourvoir absolument aux Girondins de Bordeaux : celui de latéral gauche. Autant qualitativement que quantitativement. Avec le départ de Maxime Poundjé, il ne restait que Loris Benito. Le Suisse va avoir de la concurrence et devrait plutôt jouer en défense centrale cette saison, car deux recrues sont arrivées au Haillan. Guideon Mensah et Ricardo Mangas ont été présentées ce mercredi 5 août en fin d'après-midi, après l'entraînement des Marine et Blanc.

Mensah "prêt" pour dimanche contre Clermont

Les deux défenseurs âgés de 23 ans arrivent en Gironde pour une saison en prêt avec option d'achat, qui ne sont pas obligatoires. Le Ghanéen appartient toujours au RB Salzburg en Autriche, le Portugais à Boavista, propriété de Gérard Lopez. Au delà des formules toutes faites, Mensah a expliqué qu'il se sentait "prêt à jouer" dès dimanche contre Clermont pour la première journée de Ligue 1 : "si je joue, je n’aurais pas d’excuses, je suis prêt physiquement". Celui qui se décrit comme un latéral "qui se projette beaucoup vers l'avant" a également révélé avoir discuté des Girondins avec Enock Kwateng, son partenaire de sélection au Ghana.

Quant à Ricardo Mangas, il dit pouvoir jouer en défense centrale et au milieu de terrain. Formé à Benfica, il est très bien connu d'Admar Lopes. L'actuel directeur technique était directeur général à Boavista, l'ancien club du jeune défenseur. "Je me rappelle même de lui en équipe du Portugal U17, quand il jouait à l’Académie de Benfica. Il s’est beaucoup développé ces deux-trois dernières années. C’est un joueur qui est également physique. C’est un joueur qui défend très bien, qui a un très bon jeu de tête pour un latéral. Il peut créer des déséquilibres, il a les qualités de centre. Il met quelques buts et fait quelques passes décisives", détaille

Un nouveau staff autour de Petkovic, sans Eric Bedouet

De son côté, Gérard Lopez a dévoilé, sans en dire toutefois davantage, que plusieurs clubs ont déjà fait des offres pour le milieu de terrain Toma Basic. Le nouveau patron des Girondins n'a en revanche rien laissé filtré sur l'avenir d'Eric Bedouet, qui ne fait pas partie du staff de Vladimir Petkovic. A la question "Va-t-il rester au club ? ", l'hispano-luxembourgeois a simplement répondu un laconique "Je ne peux pas répondre à ça maintenant". Âgé de 67 ans, Eric Bedouet était dans le staff de l'équipe première des Girondins depuis 1998 et a assuré quatre fois le rôle d’entraîneur intérimaire (2005, 2011, 2018 et 2019).

L'équipe autour du nouvel entraineur bordelais est remaniée. Si Jaroslav Plasil, entraîneur adjoint, et Vitor Pereira, entraîneur des gardiens, restent, trois nouveaux visages vont désormais seconder Petkovic. Il s'agit de son fidèle adjoint Antonio Maricone, qui l'épaule depuis 2013, à la Lazio puis en équipe nationale suisse, d'André Monteiro qui sera "analyste de la performance", et enfin d'Antonio Calado, nouveau préparateur physique du groupe professionnel. Il connaît le championnat de France pour avoir occupé le même poste au FC Nantes.

Les Girondins n'en n'ont pas fini avec leur mercato selon le propriétaire du club qui annonce déjà des départs "dans les prochains jours et semaines" et de nouvelles arrivées "en début ou milieu de semaine prochaine".