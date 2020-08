Girondins de Bordeaux : les féminines affrontent le PSG en demi-finale de coupe de France de foot

Les joueuses des Girondins de Bordeaux vont-elles créer l'exploit ? Elles affrontent ce dimanche à 20h30 le PSG en demi-finale de la coupe de France de football. Un challenge relevé après cinq mois sans compétition, mais aussi en cas de victoire, l'occasion d'envoyer un message fort à la concurrence avant la reprise de la D1 le 5 septembre. "On est les Girondins de Bordeaux, ça fait pas très longtemps qu'on est en D1, le club se construit, le groupe se construit, et on essaye de faire en sorte que le groupe se construise de plus en plus vite" déclare la capitaine bordelaise Charlotte Bilbault.

Charlotte Bilbault : "donner une très belle image de l'équipe féminine". Copier

Toutes les recrues ne pourront pas jouer cette demi-finale, Julie Dufour, Ella Palis, et Mickaëlla Cardia, ayant participé à la compétition cette année avec leurs clubs précédents. La recrue en provenance du PSG Eve Périsset est en revanche disponible.

Les féminines des Girondins ne s'en cachent pas, elles ont l'ambition à court terme de concurrencer les meilleures en D1. Elles étaient proches du PSG au classement avant l'arrêt du championnat (4 points d'écart). Elles visent au minimum la troisième place pour la prochaine saison, celle-ci devant normalement être qualificative pour la Ligue des championnes. Décrocher dès ce mois d'août un ticket historique pour la finale de coupe de France serait une nouvelle étape dans la progression remarquée des Bordelaises.

1.900 spectateurs maximum à Libourne

Le stade Jean-Antoine Moueix de Libourne ne pourra pas accueillir autant de spectateurs que l'auraient peut-être souhaité Pedro Martinez Losa et ses joueuses, la capacité d'accueil étant réduite pour cause de Covid à 1.900 spectateurs au lieu des 8.500 que peut contenir l'enceinte. La vente de billets n'est pas possible sur place, il faut acheter son ticket sur le site internet du club et l'imprimer.

L'autre demi-finale oppose les Lyonnaises, officiellement sacrées championnes de D1 après une saison amputée de six matchs, à Guingamp ce dimanche à 15h. Le vainqueur du match entre les Bordelaises et les Parisiennes connaîtra donc déjà son adversaire à l'issue de la rencontre. La finale aura lieu le 9 août prochain à Auxerre.