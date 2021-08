Girondins de Bordeaux : les féminines débutent en Ligue des Champions

La Ligue des Champions tend les bras aux joueuses des Girondins de Bordeaux. Elles affrontent, mercredi soir, le FC Slovácko pour un premier tour de qualification avant de pouvoir accéder aux phases de poule. Les Marine et Blanc se présentent avec un nouveau coach et sans leur buteuse Khadija Shaw.

C'est une première dans l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux en Ligue des Champions. Les Bordelaises font leur entrée ce mercredi soir à 20h dans la plus grande des compétitions européennes face au club tchèque FC Slovácko. Le match se joue à Kristianstad, en Suède et sera diffusé sur le compte Youtube des Girondins de Bordeaux.

Créée il y a 20 ans, en 2001, il n'y a rien d'aberrant à ce que les Girondins de Bordeaux n'aient jamais joué cette compétition que l'Olympique Lyonnais a remporté à sept reprises. L'OL et le PSG seront deux des équipes favorites dans cette course alors les Bordelaises, malgré une belle et large 3ème place en D1 Arkema, arrivent plutôt en tant qu'outsider.

Pour ce match face au FC Slovácko, il s'agit d'un premier tour de qualification. Si les Bordelaises gagnent, elles joueront une sorte de finale dans ce premier tour. Ensuite, il y aura un second tour de qualification (match aller-retour). Ce n'est qu'après avoir terminé ce parcours du combattant que les Marine et Blanc seront finalement qualifiées pour les phases de poule.

Des départs à l'intersaison

Les Girondines ont enregistré des départs de taille lors de cet été. Leur meilleure buteuse jamaïcaine Khadija Shaw, 22 buts et 8 passes décisives la saison passée, a rejoint le vice-champion d'Angleterre, Manchester City. La défenseuse internationale française Estelle Cascarino est partie garnir l'effectif du Paris Saint-Germain. "On a eu des pertes, certes, mais on est assez confiant dans notre groupe car on a garde la quasi-totalité de notre effectif", assure la défenseuse canadienne et championne olympique Vanessa Gilles.

Ulrich Ramé, l'ancien gardien des Marine et Blanc, était le directeur sportif des féminines l'an dernier. Il a, lui aussi, rejoint le PSG. Et l'autre départ majeur est celui du coach espagnol Pedro Martinez Losa parti entraîner la sélection écossaise, après deux ans passés en Gironde. Il a été remplacé par Patrice Lair, ancien entraîneur du PSG et de l'OL. Cette saison est donc un tournant à tous les étages pour la section féminine des Girondins de Bordeaux.