Girondins de Bordeaux : les Grands Crus sont prêts à aider le club sur le court-terme

La réponse à François Pinault ne s'est pas fait attendre. Lors d'une visio-conférence à propos de la Semaine des primeurs, le président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, Ronan Laborde, a expliqué qu'il était prêt pour faire "un dépannage" des Girondins de Bordeaux. Mais il précise : "Je ne suis pas certain qu'on puisse, à nous seuls, sauver les Girondins et les repositionner comme un club performant." Il répond au propriétaire du Stade Rennais mais aussi du Château Latour (Pauillac) qui avait appelé, ce lundi, le monde du vin à aider le club phare de la région, lâché par son actionnaire américain King Street la semaine dernière.

On n'est pas des romantiques - Ronan Laborde, président des Grands Crus de Bordeaux

à lire aussi Girondins de Bordeaux : les différents scénarios après la défection de King Street

Par ailleurs, Ronan Laborde affirme que les Grands Crus ne sont pas insensibles à la situation des Girondins de Bordeaux mais il dit être conscient des investissements qu'il faut engager pour reprendre le club : "On n'est pas des romantiques et il faut être assez pragmatique. Il me semble que le milieu du football est très spécialisé et que les enjeux financiers extrêmement importants." Il espère que des repreneurs, seuls ou unis, viendront en complément de leur action "et de manière beaucoup plus importante, contribueront à remettre les Girondins de Bordeaux à flot et sur la bonne voie", conclut-il.