Girondins de Bordeaux : "Il n'y a pas pas de temps à perdre" pour le nouveau propriétaire Gérard Lopez

C'est un Gérard Lopez souriant et déterminé qui s'est présenté à la presse. Dernier acte de cette journée qui le voit devenir officiellement patron des Girondins de Bordeaux.

Son état d'esprit ?

Il a parlé de double sentiment : " c'est un soulagement pour le club mais pas la fin de quelque chose pour moi, mais le début. On n'a pas de temps à perdre. La situation est compliquée. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a beaucoup à faire pour stabiliser le club avant d'être performant"

Les Ultras ?

"Ils font partie intégrante de la vie du club. Quand on ne tire pas dans la même direction c'est qu'il y a n problème"

Jean Louis Gasset ?

"C'est quelqu'un que j'apprécie. Et je peux vous dire que la décision n'est pas prise. Vous le saurez dans les jours qui viennent. On a eu une entrevue".

Quel effectif ?

"Il y a un effectif à construire en peu de temps. Une analyse va être faite. On a en tête ce qu'on veut construire. Il y aura des changements mais je peux pas dire lesquels aujourd'hui"

Objectifs ?

"Il va falloir se retrousser les manches, ça n'arrivera pas comme ça. Pour la première saison, on va viser la 1ère moitié de tableau. Et la 3ème saison, l'Europe. C'est un club qui doit jouer le haut de tableau"

Gérard Lopez nouveau président des Girondins

Gérard Lopez est le troisième propriétaire et actionnaire majoritaire des Girondins, en moins de trois ans, après les départs de M6 et de King Street. C'est en avril dernier que les Américains de King Street avaient annoncé leur intention de se désengager, entraînant la procédure de placement sous protection du tribunal de commerce de Bordeaux, décidée par le PDG Frédéric Longuépée, alors que les Girondins jouaient leur survie en Ligue 1 (ils l'obtiennent à Reims le 23 mai). Des 3 offres fermes de reprise formulées (Didier Quillot, Pascal Rigo et Gérard Lopez), l'hommes d'affaires hispano-luxembourgeois avait été le seul à rester en lice, au début de l'été, puis à apporter toutes les garanties financières devant la DNCG et le tribunal de commerce de Bordeaux, jusqu'à sa prise en main effective ce 23 juillet.