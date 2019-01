Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Les Strasbourgeois ne sont pas euphoriques, ils sont très bons"

Bordeaux, France

France Bleu : une victoire difficile pour Bordeaux et une semaine parfaite sur le plan comptable ?

Benoît Costil : Ça fait du bien dans les têtes, en termes de points et au classement évidemment. Vous savez, une victoire c'est dur à obtenir. Donc elle est toujours plaisante. Aujourd'hui on est contents mais on sait aussi tous les progrès qu'on doit faire. On n'est pas fous, on sait qu'on doit améliorer des choses. Mais si vous êtes Bordelais et que vous aimez le club vous préférez perdre à Nice comme on a perdu ou gagner face à Angers et Dijon comme on l'a fait ? Ce qui n'empêche pas de faire un retour et une analyse lucide sur ce qui a été bien et sur ce qui a été moins bien.

Angers et Dijon, deux victoires qui se ressemblent ?

A Angers il y a une des choses intéressantes, une grosse débauche d'énergie. Là, on est tombés face à une équipe bien organisée qui nous a laissé le ballon mais a essayé de nous piéger en contre-attaque. Quand on perdait le ballon offensivement, ils se projetaient assez facilement devant notre but. Les matches ne sont pas faciles pour nous. On sait qu'il faut cravacher, qu'on n'a pas de marge. On sait qu'on doit être à 200% en termes d'efforts et de détermination. Et, avec le temps, progresser avec le ballon.

Est-ce que l'équipe en ce moment est portée par ses individualités, comme Kalu et vous cette semaine ?

Je ne suis pas d'accord. C'est flatteur pour Kalu et moi mais l'équipe ne se résume pas à ça. Vous avez aussi une charnière centrale qui a vingt ans. C'est trop facile. Si Jimmy Briand ne fait pas l'appel de balle à Angers, Yann Karamoh ne marque jamais. Et ça, on ne le remarque pas. Il y a des progrès à faire, on en est conscients. Mais l'équipe ne se résume pas aux joueurs qui peuvent être soit-disant en forme en ce moment.

La double confrontation avec un Racing club de Strasbourg euphorique, c'est excitant ?

Ils ne sont pas euphoriques, ils sont tout simplement très bons. Une équipe qui joue au ballon, qui sait faire plein de choses, qui a aussi beaucoup de qualités dans les airs. On va aller là-bas sur deux matches avec une grosse détermination mais on va y aller presque en tant qu'outsider.

Kamano et Bordeaux espèrent contrarier des Alsaciens qui mènent grand train en ce moment. © Maxppp - Maxppp

C'est important d'avoir démarré une série avant d'aller là-bas ?

Oui parce qu'en championnat on a trois déplacements à Strasbourg, Marseille et Paris. On peut faire zéro sur neuf... Sincèrement, Marseille je n'y pense pas, Paris je n'y pense pas. En revanche, la double confrontation avec Strasbourg, j'y pense énormément.

Jamais simple de jouer deux fois le même adversaire ?

Ce sera un contexte différent, une autre compétition... Les deux équipes voudront gagner le match de championnat mais auront aussi la tête à la demi-finale. Celui qui dit qu'il ne l'a pas, c'est un menteur. Quand vous êtes Strasbourg ou Bordeaux, une finale, vous êtes obligés d'y penser.