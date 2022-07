Girondins de Bordeaux : les supporters sont heureux de retrouver le chemin du stade

Les Girondins de Bordeaux ont débuté le championnat de Ligue 2, édition 2022-2023, face à Valenciennes, après avoir frôlé la liquidation judiciaire, ce samedi 30 juillet.

Le match se joue à guichets fermés, ou presque, le stade est limité à 22 000 places cette saison pour "maximiser l’ambiance au plus proche des joueurs et réduire les coûts d’exploitation". De nombreuses places ont été offertes pour remercier le soutien des supporters, notamment lors de la grande " marche de la survie", mais y compris dans ces conditions, visuellement, le stade donne une impression de vide.

"Ça fait du bien de retrouver le Matmut"

Qu'importe "ça fait du bien de retrouver le Matmut" s'exclame Valérie. La Bordelaise supporte le club depuis plus de 20 ans. Elle est heureuse de retrouver le stade et les joueurs, tout comme Arnaud, venu avec son fils, qui a lâché sa "petite larme" en voyant les joueurs entrer sur le terrain. Tous trois espèrent "une saison moins épouvantable" que la précédente. Un voeu partagé par tous les supporters, qui souhaitent voir Bordeaux remonter en Ligue 1 au plus vite.

Pour ce premier match de ligue 2, le groupe de supporters des Ultras marines, repositionné dans la partie haute du virage nord, après la fermeture exceptionnelle du virage sud, suspend une immense banderole : "on a frôlé la mort, ça nous a rendus plus forts."

Tout le long du match les supporters ont donner de la voix. Ils ont scandé tous les chants du club, et hué l'adversaire à tout va. Mais cette vigueur en tribune n'aura pas suffit, les Marine et Blanc n'arrivent pas à s'imposer face à Valenciennes.

Ayden, 10 ans, garde le sourire "on a pas perdu, on s'est donné à fond, je suis fier de nous". Fan du club depuis son plus jeune âge, Ayden a fait la route depuis Châteauroux pour assister à ce premier match. "On ira peut-être à Rhodez la semaine prochaine" souffle le jeune garçon en quittant le Matmut.