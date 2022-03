Girondins de Bordeaux : les Ultramarines accusent Benoît Costil de racisme et demandent son départ

Un nouveau cap a été franchi, ce dimanche au Matmut-Atlantique, dans la saison cauchemardesque des Girondins de Bordeaux. Sur le terrain d'abord, où les Girondins de Bordeaux, même à 11 contre 9 pendant une mi-temps, ont été incapable de marquer un but contre Montpellier, et se sont inclinés (0-2) à domicile. Dans les tribunes ensuite et surtout, où les Ultramarines, le principal groupe de supporters des Girondins ont semblé désigner un nouveau bouc émissaire : le gardien Benoît Costil.

Tout a commencé au cœur de la première mi-temps, lors d'un accrochage entre Costil, qui faisait son retour après avoir manqué sept matchs sur blessure, et son défenseur bosnien Anel Ahmedodzic, qui lui reprochait de ne pas être intervenu sur une passe en profondeur montpelliéraine. Le gardien bordelais réprimande alors vertement son défenseur et l'accroche par le maillot. Le Virage sud prend alors parti contre Costil, et le siffle toute la fin de première mi-temps. À la pause, Costil s'approche du virage et a une altercation presque tête contre tête avec Florian Brunet, le leader des Ultramarines. Il rentre ensuite aux vestiaires sous les insultes et les jets de bouteille.

Dans la soirée, la réaction des ultras bordelais tombe sur Twitter. Le groupe de supporters demande le départ de son gardien, l'accusant de "comportements scandaleux, parfois racistes", dans une série de deux tweets qui vise aussi l'ex-capitaine Laurent Koscielny, mis à l'écart. Tout cela sans apporter d'éléments précis.

À la fin du match, le gardien international n'était d'ailleurs pas présent lors du face-à-face entre les joueurs et 200 ultras à la sortie du stade. Le club, lui n'a pas encore communiqué officiellement, mais Gérard Lopez, lui aussi sur Twitter, semble prendre le parti des supporters, dont il dit comprendre l'écœurement.

Selon le club, le président des Girondins est allé rencontrer les supporters sous la tribune pendant une dizaine de minutes à la mi-temps dimanche. Du côté de Benoît Costil, la réaction ne s'est pas faite attendre : selon Clément Carpentier, journaliste à 20 minutes et spécialiste foot pour France Bleu Gironde, Costil a annoncé dans la soirée de dimanche à plusieurs joueurs et certains salariés qu’il allait quitter le club. Contactés ce lundi matin les Ultramarines ont eux décidé de ne pas communiquer pour le moment.