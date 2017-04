Girondins de Bordeaux : les Ultramarines annoncent qu'ils iront à Nantes malgré l'interdiction de déplacement

Les Ultramarines annoncent par un communiqué leur volonté de ne pas respecter le double arrêté qui interdit le déplacement des supporters bordelais à Nantes dimanche. Le groupe dénonce un "abus de pouvoir inacceptable".

Les Ultramarines passent à l'action. Ils n'acceptent plus de ne plus pouvoir suivre leur équipe à l'extérieur. Cette semaine, un double arrêté ministériel et préfectoral a interdit une nouvelle fois un déplacement des supporters bordelais pour le match Nantes-Bordeaux (dimanche, 15h). "C'est le septième arrêté qui tombe en championnat cette année (interdictions totales et restrictions confondues), sur seize déplacements" pointe du doigt un communiqué des Ultramarines. Alors le groupe a cette fois décidé de passer outre cette interdiction.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

ULTRAMARINES BORDEAUX 1987 pic.twitter.com/YM1eJQWzof — Brunet Florian (@FlorianBrunet78) April 12, 2017

Les Ultramarines avaient prévenu

Dans le même communiqué les Ultramarines expliquent que l'organisation de leur déplacement pour ce derby de l'Atlantique "était bouclée" quand ils ont appris la nouvelle, se retrouvant "devant le fait accompli". De plus les supporters avancent que les raisons avancées par les autorités sont "obscures", que l'état d'urgence "ne semble plus servir à l'état qu'à se débarasser du dossier « supporters »".

Les Ultramarines sont donc déterminés à suivre coûte que coûte leur équipe : "nous avisons, d'une part, que nous nous déplacerons tous et toutes par nos propres moyens, qu'ils soient collectifs ou individuels, et nous appelons chaque supporter des Girondins qui le peut, à en faire de même". Le rendez-vous est fixé dimanche à 13 heures sur le parking visiteurs de la Beaujoire par les Ultramarines. Et le groupe justifie son appel : "Non pas pour le plaisir d'être « hors la loi », mais plutôt pour prouver collectivement et pacifiquement qu'il est temps que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités". Car les Ultramarines avaient prévenu, à l'occasion notamment d'une interdiction de déplacement à Marseille : "Nous ne nous laisserons pas faire indéfiniment".