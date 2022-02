Girondins de Bordeaux : les Ultramarines demandent la démission de Vladimir Petkovic

La rupture semble consommée entre les Ultramarines et Vladimir Petkovic. Le principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux demande la tête du coach girondin après la déroute à Reims (0-5), ce dimanche. Ils demandent le départ du coach bosnien "sans préavis", écrivent-ils sur leur page Twitter après la rencontre. Souvent taxés d'excès de complaisance envers le projet du président Gérard Lopez, les Ultras bordelais ont finalement tranché en voyant la performance des Marine et Blanc et leur classement. Ils sont désormais 19è avec un point d'avance sur l'AS Saint-Étienne.

Incapacité à créer la révolte

Cette défaite à Reims est symptomatique des maux qui constituent le mal bordelais. Une équipe qui subit et qui finit par craquer, un groupe et un coach qui semblent incapables de se révolter. Les chiffres sont là pour rappeler la dure réalité de cette saison : Bordeaux encaisse une moyenne de 2,5 buts par match (58 buts en 23 rencontres). Gaëtan Poussin, le gardien de but, défend pourtant son entraîneur : "C'est trop facile de dire que c'est le coach. C'est à nous sur le terrain de faire plus." Maintenant la décision est entre les mains de Gérard Lopez. Ce dernier n'a pas répondu à nos sollicitations.