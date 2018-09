Bordeaux, France

Après avoir ma nifesté sur le parvis du Matmut Atlantique avant la barrage retour de Ligue Europa face à La Gantoise le 30 août, ils avaient promis une action d'envergure.

Ce vendredi, une cinquantaine de supporters ont déployé des banderoles pour alerter l'opinion publique sur ce qu'ils estiment être un mauvais virage pris par le club.

On maintiendra la pression, on veut que ça capote

"Le FCGB n'est pas un produit financier", "King street, GACP, not welcome", voilà la teneur des messages que les automobilistes ont eu le temps de lire lors des traditionnels bouchons de la matinée.

"On maintiendra la pression, assure Florian Brunet l'un des principaux responsable du mouvement, on veut que ça (ndlr : la vente) capote. Et on le fera jusqu'à ce que M6 trouve un autre repreneur inspirant d'avantage confiance."