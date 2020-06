Girondins de Bordeaux : les Ultras se donnent rendez-vous devant la mairie le 27 juin

Sur les réseaux sociaux, les Ultramarines ont annoncé leur souhait de rassembler leurs partisans devant l'hôtel de ville.

"Ce sera un cri de colère, un cri d'inquiétude mais aussi un cri de passion" écrivent ceux qui sont en guerre ouverte avec la direction depuis de longs mois et qui ont choisi un lieu et une date symboliques pour une nouvelle action. Devant la mairie et à la veille du second tour des élections.

Samedi 13 juin, ils avaient déployé à plusieurs endroits du centre-ville des banderoles demandant la démission du président du club, Frédéric Longuépée.