Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : Alberth Elis, une panthère très dangereuse

C'est l'homme du moment aux Girondins de Bordeaux. Alberth Elis n'en finit plus de sortir ses griffes. La panthère hondurienne, son surnom, est un vrai danger en ce moment. Depuis son retour de blessure début octobre, Alberth Elis est tout simplement le meilleur buteur du championnat. Il a inscrit 5 buts en 9 matchs sur les deux derniers mois.

Le week-end dernier contre Lyon, on aurait aussi pu lui accorder une passe décisive sur le premier but bordelais, finalement considéré comme un CSC. Mais surtout Alberth Elis, c'est bien autre chose que des statistiques. C'est avant tout un combattant de tous les instants. L'attaquant répond parfaitement à la dimension physique de la Ligue 1 avec des qualités naturelles au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Alors parfois ce n'est pas très académique, mais il use terriblement les défenseurs adverses qui finissent à un moment par lâcher. Peu importe où il joue il est toujours très bon. Bref, Alberth Elis est l'autre révélation de cette première partie de saison avec le milieu de terrain Junior Onana.

Forcément, le club surveille de très près sa situation. On rappelle qu'il est prêté avec option d'achat par Boavista cette saison, autre club dont Gérard Lopez est le propriétaire. Au niveau des négociations, ça ne devrait donc pas être très compliqué. En revanche, les Girondins peuvent-ils lever l'option d'achat dès cet hiver ? Pour rappel, le club doit à tout prix vendre avant de pouvoir acheter un joueur.