Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : Benoît Costil redoute l'arrivée de Messi au PSG

Lionel Messi devrait signer dans les prochains jours au Paris Saint-Germain après avoir quitté son club de coeur, le FC Barcelone. Une aubaine pour la Ligue 1 et son attractivité, selon le gardien des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil. Il concède que le PSG va être encore plus dur à battre.

C'est une bénédiction pour la Ligue 1, et un calvaire à venir pour les défenseurs et gardiens de notre championnat. Le sextuple Ballon d'or, Lionel Messi, devrait s'engager dans les prochains jours au Paris Saint-Germain, libre de tout contrat avec son club formateur, le FC Barcelone. L'attaquant argentin affiche des statistiques stratosphériques avec plus de 740 buts inscrits dans sa carrière en 961 matchs officiels. Le PSG s'apprête à franchir l'ultime pallier qui lui restait afin de pouvoir assouvir son rêve absolu : remporter la Ligue des Champions.

Vous imaginez que vous pouvez avoir une attaque Mbappé-Neymar-Messi en Ligue 1 ? Qui l'eût cru ? - Benoît Costil, gardien des Girondins de Bordeaux

Cette nouvelle ravit les observateurs, les fans de football et même les joueurs qui vont l'affronter. À commencer par Benoît Costil, le gardien des Girondins de Bordeaux. "C'est fou, vous imaginez que vous pouvez avoir une attaque Mbappé-Neymar-Messi en Ligue 1 ? Qui l'eût cru ? C'est fantastique !", a-t-il relevé. Le portier bordelais, qui a encaissé trois buts contre le Paris Saint-Germain la saison passée, s'inquiète encore plus à l'idée de croiser la route du PSG : "C'était déjà compliqué quand on y allait, maintenant ça sera encore plus compliqué. Mais on verra ce qu'il se passe !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le duel risque d'être alléchant puisqu'il opposera deux spécialistes dans l'exercice des penalties. Benoît Costil en a stoppé 16 sur 57 auxquels il a dû faire face. De son côté, Lionel Messi en a inscrit 101 et manqué 29 mais la "Pulga" semble moins à l'aise sur cet exercice depuis la saison dernière. Rendez-vous le 7 novembre prochain au Matmut Atlantique si le transfert se concrétise.