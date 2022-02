Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : "cette mission me semble faite pour moi" assure le nouveau coach David Guion

Le flegme et la conscience de l'urgence. C'est en substance ce qu'il faut retenir de la conférence de présentation du nouveau entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, ce vendredi. L'ancien coach de Reims prend la place de Vladimir Petkovic et sera sur le banc face à Monaco ce dimanche. Il reste 14 matchs à jouer en Ligue 1 dans l'exercice 2021-2022 - Bordeaux est 20è - et le maintien est plus que jamais l'objectif. Le Manceau assure qu'il est taillé pour cette mission et parle déjà d'union sacrée.

France Bleu Gironde : Pourquoi ce choix de venir aux Girondins de Bordeaux ? Qu'est-ce qui vous a convaincu ?

David Guion : J’ai assisté au match à Bollaert, à Lens, j’étais bien caché (rires). J’ai vu une première période difficile mais des joueurs qui avaient envie, qui ont de la ressource. C’est important pour moi de voir ce caractère dans un groupe. Et puis, pour moi c’était une évidence par rapport au club que représente les Girondins de Bordeaux. Cette mission me semblait faite pour moi. J’ai eu un bon feeling avec le président Gérard Lopez et le directeur sportif Admar Lopes.

Je me dois de faire progresser cette équipe très rapidement, dans l’urgence - David Guion

FBG : Vous êtes conscient d'arriver dans une situation compliquée ?

DG : L’équipe souffre défensivement, c'est une évidence. C’est l’histoire d’un état d’esprit, mais c’est clair que je me dois de faire progresser cette équipe très rapidement, dans l’urgence. Je reste convaincu qu’en défendant bien, on attaque très bien aussi. L’idée pour moi, c’est de m’adapter à mon effectif. J’ai bien conscience que j’arrive dans un club prestigieux.

On a besoin de faire cette union sacrée autour de l’objectif du maintien - David Guion

FBG : Bordeaux n'a gagné que deux matchs sur 12 à domicile. Il faut aussi construire faire du Matmut Atlantique, une forteresse ?

DG : Il reste sept matchs à jouer au Matmut. Je demande à mes joueurs d’avoir de l’orgueil, du caractère et il faut montrer un autre visage à domicile au Matmut Atlantique, devant nos supporters. Je veux emmener tout cet environnement avec moi et on a besoin de faire cette union sacrée autour de l’objectif du maintien.

FBG : Vous avez fait éclore Rémi Oudin à Reims. Vous attendez qu'il soit un relai dans votre vestiaire ?

DG : Il est certain que je vais m’appuyer sur quelques leaders dans le vestiaire pour relayer mon message. Je ne vais pas vous dire qui, ni même qui sera capitaine car je n'ai pas encore prévenu mon vestiaire. C’est le moment d’être derrière eux pour aller chercher le plus de victoires d’ici la fin de saison.