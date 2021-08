Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : des nouvelles rassurantes pour Samuel Kalu

Même en écrivant ces lignes, il est difficile de contenir les frissons. Les images des joueurs marseillais qui bondissent, qui se prennent la tête entre les mains, celles des Bordelais qui regardent ailleurs sont impressionnantes. Il est près de 20h50 quand Samuel Kalu s'effondre sans raison alors que Dimitri Payet s'apprête à tirer un coup-franc bien placé (5'). Le staff médical bordelais entre immédiatement sur le terrain, alerté par les joueurs et l'arbitre de la rencontre Ruddy Buquet qui l'intime de venir. Le stade Vélodrome retient son souffle.

On a tous pensé à ce qui s'est passé à l'Euro, on a eu très peur - Rémi Oudin, milieu des Girondins de Bordeaux

À la télévision, le réalisateur resserre le plan et l'on voit l'attaquant nigérian en position latéral de sécurité, encore inconscient, entouré des joueurs des deux équipes. À ce moment-là, les images de Christian Eriksen - le meneur danois qui a fait un arrêt cardiaque à l'Euro cet été - refont surface. "On a tous pensé à ce qui s'est passé à l'Euro, on a eu très peur", raconte Rémi Oudin en conférence de presse. Finalement, l'ailier des Girondins de Bordeaux se relève, rafraîchi par les soigneurs qui lui mouillent la nuque à l'aide d'une gourde. Le Nigérian sort du terrain, revient puis il est finalement remplacé à la 14è minute "par précaution" expliquera son coach Vladimir Petkovic après le match. Le public marseillais met la rivalité et les tensions de côté et applaudit sa sortie.

Un malaise vagal

Le club des Girondins de Bordeaux confirme qu'il ne s'agit que d'un malaise vagal, en grande partie dû à la chaleur et aux 30 degrés qu'il faisait dans le Vélodrome. L'ailier de 23 ans a participé à la séance de récupération et de décrassage ce lundi matin mais il a passé des tests cardiaques plus approfondis dans l'après-midi. Les résultats seront connus ce mardi.