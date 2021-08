Après plusieurs années de disette au Vélodrome, les Girondins de Bordeaux se présentent face à l'Olympique de Marseille, ce dimanche à 20h45, pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1. L'OM a fait un recrutement intéressant tout en conservant certains cadres et reste sur une bonne dynamique.

Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : l'OM de Sampaoli, un mix entre folie et force collective

Jorge Sampaoli et les joueurs de l'Olympique de Marseille.

C'est le premier gros rendez-vous de la saison des Girondins de Bordeaux. Les Marine et Blanc s'apprêtent à défier l'Olympique de Marseille au Vélodrome, ce dimanche à 20h45 en clôture de la 2è journée de Ligue 1. Bordeaux a mal commencé cet exercice 2021-2022 en perdant d'entrée de jeu à domicile face au promu Clermont, alors que l'OM renversait Montpellier à la Mosson au terme d'un match fou.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : le retour des supporters au stade gâché par la défaite contre Clermont

Ce n'est qu'une demi-surprise de voir les Phocéens à ce niveau de forme. Les Marseillais sont progressivement montés en puissance lors de la préparation estivale. Ils terminent invaincus après avoir affronté des clubs modestes (Martigues, Sète), d'autres plus huppés (Saint-Étienne, Braga) dont certains jouent régulièrement la coupe d'Europe comme Benfica et Villareal, le vainqueur de l'Europa League qu'ils ont battu 2-1. Les Girondins finissent leur pré-saison sans défaite mais leurs adversaires sont d'un tout autre calibre : Bergerac, Niort, Caen, Lorient et Troyes.

La folie Sampaoli

L'Olympique de Marseille sort d'une saison 2020-2021 mitigée. Les Phocéens ont connu trois coachs différents (Villas-Boas, Larguet, Sampaoli) et terminent à la 5è place, qualifiés pour l'Europa League mais à 18 points de la 3è place qui les aurait emmenés en Ligue des Champions. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont donc loin de l'objectif initial fixé par le propriétaire américain du club, Franck McCourt.

À 34 ans, Dimitri Payet a encore sauvé l'OM face à Montpellier en inscrivant un doublé en cinq minutes. © Maxppp - PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP

Mais lors de cette fin de saison, les Marseillais ont semblé transfigurés. De la même façon qu'ils ont renversé la vapeur face à Montpellier le week-end dernier, les Phocéens l'ont réalisé à plusieurs reprises en fin de saison (Angers, Reims, Lorient, Brest) sous la houlette de leur entraîneur argentin.

50 000 spectateurs au Vélodrome

Des matchs qui basculent dans les derniers instants, beaucoup de buts, un entraîneur survolté qui fait les cent pas et qui célèbre chaque but comme une victoire : tous les ingrédients sont réunis pour remporter le coeur des fans marseillais. Ils seront 50 000 pour leur retour dans un match officiel de l'OM, alors qu'ils n'étaient plus venus supporter leur club depuis le 26 septembre 2020 face à Metz, avec une affluence de 984 personnes. Ce match face à Bordeaux se joue à guichets fermés, une jauge validée par la préfecture des Bouches-du-Rhône.

La dernière victoire des Girondins de Bordeaux à Marseille remonte à mai 2008, soit plus de 13 ans

La tâche s'annonce ardue pour les Marine et Blanc d'autant que leur dernière victoire au Vélodrome remonte à mai 2008 et que les Girondins de Bordeaux n'ont battu les Marseillais chez eux qu'à deux reprises sur les 20 dernières années.