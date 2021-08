Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : la billetterie prise d'assaut pour voir jouer Messi lors de Bordeaux-PSG

Lionel Messi est décidément prophète en son pays et partout ailleurs. La nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, officiellement présentée ce mercredi, suscite un engouement planétaire et la Gironde n'échappe pas à ce raz-de-marée émotionnel. 5 000 supporters des Girondins de Bordeaux se sont rués, sur la seule journée de mercredi, sur le site du club pour activer l'alerte qui les préviendra de la mise en vente des billets pour voir Bordeaux-PSG, le 7 novembre prochain. Ils recevront un mail pour accéder à la billetterie.

Autre soubresaut sur le site des Marine et Blanc : la "Place des Champions", ce pass à 395€ qui permet d'aller voir les plus grandes affiches à domicile (PSG, Marseille, Lyon, Monaco, Nice, Saint-Étienne). Sans nous indiquer de chiffre, le club confirme bien qu'il y a eu un "effet Messi" sur cette offre. Il a également voulu profiter du vent de l'engouement en envoyant un mail à ceux qui sont sur la liste de distribution des supporters en leur rappelant l'existence de ce pass.

Le "Pass des champions" permet de voir les six plus grandes rencontres des Girondins de Bordeaux à domicile. - Capture d'écran

Quand les places seront-elles en vente ?

Pour le moment, le club ne sait pas encore quand il ouvrira la billetterie pour ce qui semble être le match le plus attendu de l'année sur toutes les pelouses de Ligue 1. En général, pour les rencontres ordinaires, il faut compter près d'un mois avant la date, et un peu plus pour les grands matches. Cette fois-ci, le club veut encore avancer la date en le faisant en deux temps.

La première de Neymar au Matmut Atlantique est à l'origine de la meilleure affluence dans ce stade pour du football, à savoir 41 290 personnes.

Les Girondins prennent soin de leurs abonnés car la billetterie ouvrira d'abord pour eux car ils ont la possibilité d'acheter deux places pour leurs proches. Puis ce sera au tour du grand public. Pour ne rien louper, il vaut peut-être mieux d'activer cette fameuse alerte sur le site du club, ou être vigilant aux alentours de la mi-septembre.

Avant Messi, l'arrivée de Neymar avait rameuté du monde au Matmut Atlantique. 41 290 personnes - soit la meilleure affluence pour du football dans ce stade - s'étaient déplacés pour son premier match en Gironde et 40 841 pour sa deuxième venue en décembre 2018, et cette fois-ci, il avait ouvert la marque.