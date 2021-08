Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : le style Petkovic commence à prendre forme

C'est un match nul qui vaut plus qu'un point dans les esprits des bordelais. Au bout de leurs efforts, les Bordelais ont ramené un point du Vélodrome ce dimanche face à l'Olympique de Marseille (2-2) alors qu'ils étaient menés de deux buts à la pause. L'empreinte de leur coach Vladimir Petković, arrivé au début du mois, commence à se voir dans les intentions de jeu des Bordelais.

Les joueurs suivent de plus en plus les prescriptions du "Docteur" Petković, comme on le surnomme. Les Marine et Blanc ont mis un peu de temps à appliquer ses consignes dans cette rencontre mais ils ont finalement gêné les Marseillais grâce à un pressing ordonné et constant dans la première période. Les deux buts concédés par Bordeaux interviennent sur des moments de relâchement et de déconcentration.

Les recrues intéressantes

Les Bordelais terminent la première période avec un nombre de duels gagnés trop faible (9) par rapport à leurs adversaires phocéens (26). De retour de la pause, comme face à Clermont la semaine d'avant, les Girondins reviennent avec de meilleurs intentions et un changement : Timothée Pembélé prend la place d'Edson Mexer. Symbole du renouveau bordelais, le défenseur prêté par le PSG inscrit un but, six minutes après son entrée, et rend un copie très propre pour sa première avec son nouveau club.

C'est d'ailleurs ce que réclame le technicien croate : de l’activité de la part tous ses joueurs, notamment les latéraux. Sur ce plan, les recrues Gideon Mensah dans le couloir gauche, et Timothée Pembélé à droite, ont largement fait le travail. Cette débauche d'énergie était perceptible sur le visages des Girondins comme Issouf Sissokho, Gideon Mensah ou encore Otávio qui ont terminé sur les rotules.

Cette suractivité permet d'assouvir la volonté de dominer demandée par Vladimir Petković qui aime que ses équipes imposent leur loi et dominent leur adversaire. Cela tranche avec le jeu et les intentions proposées l'an dernier sous la férule de Jean-Louis Gasset. L'Héraultais basait d'abord son projet de jeu sur une assise défensive solide.

Pédagogie et légitimité

Le style de Petkovic est intéressant car il demande de la pédagogie, une écoute mutuelle et il repose aussi sur une certaine acceptation du projet. Pour leur demander autant d'efforts, il faut que les joueurs aient intégré et validé la teneur du projet. La légitimité qu'il exerce sur ses joueurs fonctionnerait grâce au levier de la "domination charismatique", pour emprunter la notion au sociologue allemand Max Weber.

On peut supposer que cette autorité a été renforcée par le fait qu'il a prouvé dans un passé très récent - l'élimination de l'Équipe de France par la Suisse qu'il entraînait à l'Euro cet été - ses qualité et sa valeur. Reste à savoir si les joueurs vont lui obéir au doigt à et l'oeil tout au long de la saison.