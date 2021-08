Pembélé, mercato, OM : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse des Girondins de Bordeaux

Affronter l'OM dès la deuxième journée est loin d'être un cadeau pour les Girondins de Bordeaux. En plus de cela, cette rencontre marque les retrouvailles entre le public marseillais et les joueurs phocéens en Ligue 1, alors que le dernier match avec du public (984 spectateurs) remonte au mois de mars 2020 face au FC Metz. 50 000 supporters sont attendus ce dimanche soir et le match est à guichets fermés.

Timothée Pembélé, heureux d'être aux côtés de grands joueurs

Timothée Pembélé (18 ans) vient du PSG en prêt pour toute la saison en Gironde. Il peut jouer à la fois dans l'axe et en tant que latéral droit (son portrait est ici). Au cours d'une conférence de presse très lisse, le défenseur parisien ne s'est pas beaucoup livré et a affirmé : "C’est un projet qui m’a plu, j’étais prêt pour venir." Il est conscient qu'il doit franchir un cap : "J’arrive à un âge où il faut gratter du temps de jeu."

Je ne suis pas déçu de partir alors que Lionel Messi arrive au PSG. Ici aussi, il y a de très bons joueurs comme Koscielny qui est un modèle pour moi - Timothée Pembélé

"On n'est pas à la moitié du mercato"

Après Mangas et Mensah, le Parisien est la troisième recrue officielle sous l'ère Gérard Lopez, aux Girondins de Bordeaux. Le président des Marine et Blanc était présent pour cette conférence de presse en compagnie de son bras droit, le directeur technique Admar Lopes. Concernant les rumeurs autour de Vitinho (ailier brésilien de 27 ans) et Fransérgio (milieu défensif de 30 ans), l'homme d'affaires a reconnu qu'ils "étaient intéressants mais il y a d’autres joueurs qui le sont, à leur poste".

À propos des potentiels départs de Toma Bašić et de Yacine Adli, Gérard Lopez explique : "Dans le cas du premier, il y a le joueur et l'entourage qui veulent tenter une nouvelle aventure et on ne s'y oppose pas. Trois clubs sont dessus et le joueur a un club qu'il préfère. Pour le deuxième, ce n'était pas prévu mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'aligner."

L'OM, un défi de taille

Les dynamiques des deux équipes sont opposées en ce début de saison. Les Marseillais, portés par Dimitri Payet, ont dominé Montpellier en faisant preuve de beaucoup de caractère (3-2). Les Girondins de Bordeaux ont été matés à domicile par Clermont, promu qui joue sa première saison en Ligue 1. Le jeu affiché par l'entraîneur argentin de l'OM, Jorge Sampaoli, semble être l'aboutissement de ce que Vladimir Petkovic voudrait mettre en place en Gironde : un pressing haut de tous les instants, une grosse intensité, des transitions rapides et une propension à dominer son adversaire.

