Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : le Parisien Timothée Pembélé arrive en prêt (officiel)

C'est la troisième recrue officielle de l'ère Gérard Lopez pour les Girondins de Bordeaux. Le défenseur du PSG Timothée Pembélé (18 ans) arrive en prêt pour un an avec une option d'achat. Il peut jouer dans l'axe et sur le côté droit et affiche des qualités techniques et physiques prometteuses.

C'est un défenseur prometteur qui débarque chez les Girondins de Bordeaux. Le club a officialisé ce mardi l'arrivée de Timothée Pembélé. Le défenseur de 18 ans arrive en provenance du Paris Saint-Germain, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le montant n'a pas été dévoilé. Il vient renforcer la défense bordelaise qui est l'un des secteurs défaillants identifiés par le président Gérard Lopez et le directeur technique Admar Lopes. Ce dernier déclare dans un communiqué de presse : "Pour ce poste, Timothée a toujours été notre première option au cours de ce mercato. Nous connaissons le joueur depuis son plus jeune âge. Il dispose d’un profil parfait pour évoluer dans le football moderne et a également une maturité « inhabituelle » eu égard à son âge. "

C'est donc un joueur prometteur et surtout complet qui arrive du côté du Haillan. Timothée Pembélé n'a pas encore porté la tunique des Marine et Blanc mais il a déjà marqué pour le compte des Girondins de Bordeaux. C'était lors de son premier match de Ligue 1 : PSG-Bordeaux, en novembre dernier. Sur un corner d'Hatem Ben Arfa, le défenseur parisien ferme les yeux et propulse le ballon dans sa propre cage pour donner l'avantage aux Girondins de Bordeaux.

C'est certainement la seule erreur qu'il a faite dans ce match. Pour le reste, il a impressionné tant par sa qualité de relance que par ses qualités techniques et physiques. Timothée Pembélé est un défenseur vif avec un bon sens de l'anticipation et il sait s'imposer dans les airs, malgré sa taille (1m82) légèrement inférieure à celles des autres défenseurs centraux (1m85 ou plus en général).

Une polyvalence appréciée

Avec les Girondins, Pembélé devrait jouer latéral droit, justement parce qu'il a toutes ses qualités qui le rendent polyvalent. Il ne découvrira pas ce poste puisque s'il a été formé dans l'axe, il a joué ses deux dernières années en U19 en tant que latéral droit.

Au total, le jeune parisien n'a que six matchs de Ligue 1 dans les jambes, il doit donc jouer pour engranger de l'expérience en championnat. Et Bordeaux a besoin d'un jeune qui a faim, et qui est polyvalent. Tout le monde est gagnant dans cette affaire, et en plus les Marine et Blanc ne déboursent pas un centime. Il sera officiellement présenté ce vendredi.