Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : plus de 37 000 spectateurs attendus pour le match des légendes

Ce dimanche pour la réception du FC Nantes lors de la 10è journée de Ligue 1, les supporters des Girondins de Bordeaux seront nombreux à soutenir leur club. Avec un tarif unique de 9€ et un match réunissant plusieurs anciennes gloires dans la foulée, le club a déjà vendu plus de 37 000 billets.

Cela fait depuis plus de deux ans que le Matmut Atlantique n'avait pas fait le plein à ce point. À la veille du week-end, le club assurait avoir vendu plus de 37 000 places pour le match face au FC Nantes et le match des légendes qui suit cette rencontre, ce dimanche après-midi. Il faut remonter à septembre 2019 et la réception du PSG (0-1) pour avoir une telle affluence. Pour le match des légendes, certaines anciennes gloires vont y participer comme Alain Giresse, François Grenet, Johan Micoud, Gernot Rohr. En revanche, sur la page Twitter du club des Girondins de Bordeaux, Zinédine Zidane a annoncé qu'il ne fera pas partie de la fête.

Même pour les retrouvailles post-Covid, seuls 18 748 spectateurs étaient venus au stade, à savoirmoins de la moitié de la capacité du stade (42 115). Avec une telle attente, Otavio, le milieu brésilien des Girondins de Bordeaux, est conscient de l'importance de ce match. "Nos supporters vont tout donner pour que l'on fasse un bon match alors on doit être plus concentrés et attentifs. J'espère que l'ambiance sera très positive pour nous et qu'on va en sortir avec trois points."

Ce genre de match donne l'occasion au groupe de créer une relation avec son public d'après Vladimir Petkovic, l'entraîneur bordelais : "Les joueurs savent qu'il y aura du monde, je ne leur ai pas redit. C'est un plaisir d'avoir autant de supporters, il faut bien travailler pour qu'ils reviennent.". Contrairement aux réceptions habituelles de Paris ou Marseille, où des supporters adverses sont disséminés dans les travées du stade, tout un stade va chanter d'une seule voix ce dimanche après-midi.