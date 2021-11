Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : pourquoi la défense prend l'eau de toute part cette saison ?

Comme dirait Isabelle Nanty dans le film Trois Zéros de Fabien Onteniente, "Y'a un très gros problème en défense" aux Girondins de Bordeaux cette saison ! Et ça commence à sérieusement poser problème. Les Bordelais sont tout simplement la pire passoire de L1 avec 32 buts encaissés en 15 matchs, c'est-à-dire en moyenne deux buts par match, c'est catastrophique.

Alors les raisons sont sûrement multiples. Déjà, on peut parler de bloc équipe pas en place tactiquement. Mais aussi d'un manque d'agressivité au duel, ce qui a été pointé par Admar Lopes, le directeur sportif du club. On peut évoquer le manque d'automatismes entre des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble avant cette saison. La communication entre eux semble être un vrai problème avec des joueurs qui ne se parlent pas. Enfin, il y a aussi les absences répétées de Laurent Koscielny, le capitaine de l'équipe.

Alors que faire ? Peut-être se mettre à 11 sur la ligne de but ! Non, plus sérieusement, déjà il faudrait avoir un vrai bloc équipe à la perte du ballon, peut-être moins se jeter vers l'avant au détriment sûrement du jeu. Peut-être changer aussi les joueurs même si Vladimir Petkovic n'a pas non plus beaucoup de choix. Mais pourquoi pas essayer le jeune Mensah à gauche, Kwateng en défense centrale où il semble plus à l'aise ou encore les jeunes Sissokho ou Lacoux au milieu de terrain. Ce qui est sûre, c'est qu'il faut tenter quelque chose sinon le bateau va continuer de couler à pic.