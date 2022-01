Ligue 1 : Bordeaux-OM sera à huis clos si le match est maintenu par la LFP

Report ou non, il n'y aura aucun spectateur pour le match entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, prévu ce vendredi. Les Marine et Blanc, touchés par 17 cas de Covid dans leur effectif professionnel, l'annoncent dans un communiqué de presse ce mercredi matin. Le club précise qu'il ne veut pas maintenir l'incertitude auprès de ses supporters alors que la jauge des grands rassemblements en plein air a été fixée à 5 000 personnes par le gouvernement dans son dernier protocole.

Comme nous vous l'annoncions ce matin, le club des Girondins de Bordeaux a confirmé avoir adressé une demande de report du match contre l'OM. Cela est possible car il faut au moins 11 joueurs indisponibles à cause du Covid pour pouvoir formuler cette requête. La Ligue de Football Professionnel doit décider ce mercredi ou ce jeudi.