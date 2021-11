Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : Rémi Oudin, l'homme que l'on n'attendait pas à Metz

Le milieu de terrain de 25 ans des Girondins de Bordeaux est décidément souvent là où on ne l'attend pas. Et à Metz (3-3), dimanche, on ne s'attendait vraiment pas à le voir inscrire un doublé et délivré une passe décisive sur les trois buts bordelais. On ne s'attendait même pas à le voir titulaire au coup d'envoi.

Rémi Oudin vit en effet un début de saison en dents de scie, à l'image de ses performances depuis son arrivée au club en janvier 2020. Avant ce match, il n'avait été titularisé que 5 fois en 13 matchs cette saison et son entraîneur, Vladimir Petkovic, n'avait pas hésité à le sortir déjà deux fois à la mi-temps d'une rencontre. De nature timide mais à l'état d'esprit irréprochable, Rémi Oudin n'a jamais fait sentir son agacement. Il a continué à travailler en espérant avoir sa chance comme ce week-end à Metz.

Aujourd'hui, ses stats parlent pour lui. Rémi Oudin fait partie des trois joueurs les plus décisifs des Girondins cette saison avec Yacine Adli et Ui-jo Hwang. Les trois hommes sont impliqués directement sur au moins cinq buts. Il est le deuxième meilleur joueur au ratio actions décisives/minutes jouées derrière Jimmy Briand. Pourtant, il est toujours très loin de faire l'unanimité auprès des supporters. Il porte comme un boulet le prix de son transfert, 10 millions d'euros. Mais il a toujours eu la confiance du club. Cet été, c'est par exemple l'un des premiers joueurs a qui les nouveaux dirigeants ont annoncé qu'il faisait partie du projet. A lui maintenant de confirmer et de rendre cette confiance.