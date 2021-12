Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : Ui-jo Hwang, l'indispensable buteur

Il est devenu indispensable aux Girondins. Et ce sont ses statistiques qui le disent. Avec six buts et deux passes décisives, personne ne fait mieux que Ui-jo Hwang depuis le début de la saison. A Troyes, c'est encore lui qui a donné la victoire à son équipe comme à Saint-Etienne il y a quelques semaines.

Le Coréen vit peut-être la meilleure année de sa vie sur les terrains en 2021. Il en est à 16 buts et 4 passes décisives en 35 matchs. C'est-à-dire qu'il est tout simplement décisif un match sur deux. On n'avait pas vu un tel ration depuis des lustres aux Girondins et surtout, il est le buteur que recherchait le club depuis Cheick Diabaté. Cette saison, Ui-jo Hwang a encore gagné en précision peut-être grâce à son repositionnement à la pointe de l'attaque. S'il se bagarre toujours autant, il perd moins d'énergie que sur un côté comme par le passé et bien sûr, il a encore gagné en concentration et justesse face au but.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Alors peut-il quitter le navire cet hiver ? C'est vrai que ses performances attirent forcément l'œil des recruteurs. A 29 ans, il a encore quelques belles années devant lui. Pour rappel, il avait déjà failli quitter le club l'été dernier. Tout était réglé avec notamment le Sporting Portugal avant que celui-ci ne fasse marche arrière. Le Dynamo Moscou et l'OM s'étaient aussi intéressés de très près à sa situation. Finalement, il est resté et depuis le club a affirmé qu'il serait là jusqu'à la fin de la saison. Mais en cas de gros offre cet hiver, les Girondins le laisseront partir à coup sûr comme tous les autres joueurs de l'effectif.