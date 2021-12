Après la cuisante défaite face à Strasbourg (5-2), Bordeaux est barragiste et s'enfonce dans la crise. L'attaquant Jimmy Briand s'exprime et assure que le groupe suit toujours le coach. Il promet que les joueurs seront transformés pour recevoir l'Olympique Lyonnais ce dimanche.

Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : "Un sentiment de honte et on présente nos excuses aux supporters" dit Briand

Le naufrage des Girondins de Bordeaux est survenu à Strasbourg. Battus dans de nombreux domaines sauf l'implication, les Marine et Blanc se sont inclinés 5-2 en Alsace et pointent désormais à la 18è place, synonyme de barrage. Faut-il rabâcher que la défense est friable (37 buts en 16 matches, la plus mauvaise du championnat) devient une Lapalissade grossière. Souligner son manque de mental et de gestion des temps faibles en est une autre. Pour la première fois de la saison, l'attaquant Jimmy Briand s'est arrêté à notre micro en zone mixte.

France Bleu Gironde : Quel est le sentiment qui domine ce soir après cette lourde défaite ?

Jimmy Briand : C'est un sentiment de honte. On a encore vu nos supporters venir nous encourager et on n'est pas à la hauteur, tout simplement. On est mauvais. Il faut continuer à se révolter, ne pas lâcher car on est dans une situation très critique. Il y en a qui n'ont pas vécu ces situations difficiles et nous, les cadres, on essaie de leur parler.

FBG : Encore une fois, vous ouvrez le score et vous n'arrivez pas à tenir le résultat...

JB : Les scénarios se répètent depuis plusieurs semaines et quand c'est le cas, c'est qu'on n'est pas bon. On a cette chance d'ouvrir le score et derrière derrière, on a cinq à dix minutes de flottement et le match est quasiment plié. Ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. On va se mettre dans notre bulle pendant trois jours pour préparer Lyon et faire un gros coup. La seule option, c'est gagner ce week-end.

On présente nos excuses à nos supporters parce qu'ils se sont encore déplacés. Ils nous supportent encore à la maison et dimanche, je peux vous garantir qu'il y aura une équipe de guerriers sur le terrain - Jimmy Briand

FBG : Le groupe fait encore confiance à Vladimir Petkovic ?

JB : Bien sûr, on est tous unis ce soir avec le coach et avec la direction. Il y a un nouveau projet et on y adhère tous. Quand il y a un petit grain de sable qui enraye la machine, ça devient tout de suite compliqué et on n'a pas le droit. On présente nos excuses à nos supporters parce qu'ils se sont encore déplacés. Ils nous supportent encore à la maison et dimanche, je peux vous garantir qu'il y aura une équipe de guerriers sur le terrain.

FBG : Les Girondins de Bordeaux sont à cette 18è place. Vous êtes inquiet ?

JB : On serait fou si on n'était pas inquiet. On a une moyenne de buts encaissés qui est impressionnante. Quand on parle de ça, bien sûr, on ne parle pas que des défenseurs. C'est le bloc défensif. On n'est pas bons. Il faut absolument stopper l'hémorragie parce qu'en prenant autant de buts, on n'y arrivera pas.

Je vous garantis que dimanche contre Lyon, on va faire un gros coup - Jimmy Briand

FBG : Depuis le début de la saison, tu refusais de t'exprimer alors que là, tu es venu naturellement. C'est aux cadres de faire le paratonnerre ?

JB : Bien sûr. On est là pour protéger le groupe. On va se faire taper dessus et on va avoir des choses écrites sur nous mais c'est normal. C'est à nous, à ce moment-là, de nous mettre en avant, d'assumer. Je peux vous dire qu'on a le discours pour motiver tout le monde. Je vous garantis que dimanche contre Lyon, on va faire un gros coup.

FBG : Chaque semaine, les joueurs constatent ce manque de force mentale mais rien ne change. Comment tu l'expliques ?

JB : Vous avez raison, les scénarios se répètent et on doit trouver la solution. Je ne sais pas quoi encore vous dire. On travaille bien la semaine, on a cette envie, cette volonté de bien faire. Mais on n'a pas encore réglé ce problème mental. On va continuer et on ne va rien lâcher. Là dessus, il faut que tout le monde soit conscient qu'on ne va rien lâcher.

Dimanche, on aura besoin de l'union sacrée gagner - Jimmy Briand

FBG : On sent que les Ultras sont cléments envers vous. Tu as vécu les années passées et la crise avec les Ultras. Est-ce que ça t'étonne qu'ils soient aussi tolérants envers vous ?

JB : Peut-être mais ils sont aussi mécontents. Ils nous l'ont dit et ils ont raison de l'être parce que c'est indigne de ce qu'on se représente. Je pense qu'ils voient aussi qu'il y a des signes d'espoir et ils veulent pas nous lâcher. Nous, on ne va pas les lâcher. Dimanche, on aura besoin de l'union sacrée gagner.