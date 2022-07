Girondins de Bordeaux : la Fédération française de football maintient le club en Ligue 2

Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux (au centre), aux côtés de Thomas Jacquemier, directeur général délégué (droite) et Laurent Cotret, l'avocat du propriétaire du club bordelais.

Soulagement pour des milliers de supporters des Marine et Blanc, le Comité exécutif de la FFF a décidé ce mercredi de maintenir les Girondins de Bordeaux en Ligue 2, à trois jours du début du championnat. Après l'avis favorable rendu lundi par le CNOSF, le Comex épargne au club bordelais sextuple champion de France une rétrogradation administrative en National 1 mais il exige des mesures de contrôle "strictes" durant la saison 2022-2023.

Une rétrogradation en National 1 "excessive"

En maintenant les Girondins de Bordeaux dans l'antichambre de l'élite, la Fédération française de football a suivi la recommandation consultative du Comité national olympique et sportif français.

Composé de 14 membres réunis ce mercredi en visioconférence, le Comex a donc cassé la décision de la DNCG, le gendarme financier du football français, qui avait décidé, le 14 juin, de rétrograder le club en troisième division. Cette sanction, confirmée lors d'une audience en appel le 5 juillet, aurait signé la fin des Girondins de Bordeaux avec un dépôt de bilan inévitable.

Dans un communiqué publié à la mi-journée, "le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre."

La fin d'un long feuilleton et d'un suspense interminable

L'homologation par le tribunal de commerce de Bordeaux du plan de sauvetage des Girondins a sans surprise joué en la faveur du club bordelais lors du vote crucial de la FFF.

Mardi 19 juillet, Gérard Lopez, le propriétaire des Marine et Blanc, avait présenté l'accord trouvé entre son club, l'actionnaire Jogo Bonito et les créanciers King Street et Fortress, prévoyant une restructuration de la dette passant de 53 millions à 13,5 millions d'euros.

La validation par la justice du plan d'épurement, ainsi que la vente du jeune attaquant Sékou Mara à Southampton, ont été des atouts indéniables lors de la réunion du Comex.

Présidé par Noël Le Graët, le comité exécutif de la FFF indique toutefois "[demander] également à la DNCG d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023."

Sauvés de la liquidation et de la faillite, les Girondins de Bordeaux devraient débuter leur saison de Ligue 2 ce samedi 30 juillet (19 h) avec la réception au Matmut Atlantique de Valenciennes.