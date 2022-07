Girondins de Bordeaux : "Juridiquement, nous sommes en Ligue 2"

Les Girondins de Bordeaux ont plaidé leur cause au tribunal de commerce de Bordeaux ce vendredi. Les dirigeants du club ont présenté au tribunal l'accord qui doit permettre de réduire sa dette de 40 millions d'euros et d'éviter la rétrogradation administrative en National.

Les Girondins de Bordeaux parviendront-ils à faire annuler la rétrogradation du club ? Nouvelle étape ce vendredi pour la direction des Marine et Blanc. Gérard Lopez en tête, elle était ce vendredi au tribunal de commerce de Bordeaux pour présenter l'accord trouvé entre le club, son actionnaire Jogo Bonito et les créanciers King Street et Fortress. La décision du tribunal de commerce est attendue mardi et la conciliation devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif et français) serait finalement décalée au jeudi 21 juillet a affirmé Gérard Lopez lors d'un point presse à l'issue de l'audience au tribunal. "On veut que justice soit faite" a lancé le président du club, "Cette histoire serait terminée si il n’y avait pas eu d’erreurs. Notre dossier est encore meilleur donc on veut que la justice soit rendue."

Le procureur a été sans ambiguïté - Maître Laurent Cotteret

À ses côtés, le directeur général du club, Thomas Jacquemier, a confirmé que le club avait présenté au tribunal un dossier avec réduction de la dette et mise sous séquestre de 24 millions d'euros. Et l'avocat du club, Laurent Cotteret, d'ajouter que "dans l'attente de la décision du tribunal de commerce, la saisine du CNOSF suspend la décision de la DNCG : juridiquement nous sommes en Ligue 2" . Quelles ont été les réquisitions du procureur au tribunal de commerce ? "Je préfère vous laisser les découvrir, le jugement sera public. Le procureur a été sans aucune ambiguïté" a répondu l'avocat.

"On a les fonds pour aller jusqu'à la fin de la saison sans aucune vente" avait martelé le président du club la semaine dernière face à la presse. Entre 200 et 300 emplois sont menacés en cas de dépôt de bilan. Si l'avis, consultatif, du CNOSF est favorable, la décision de maintenir Bordeaux en Ligue 2 devra ensuite être approuvée par le comité exécutif de la Fédération française (FFF). Si c'est non, la dernière option des Girondins sera de saisir le tribunal administratif. Le championnat de Ligue 2 reprend le 30 juillet.