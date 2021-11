Ligue 1 : le début de saison des Girondins de Bordeaux, c'est grave docteur ?

Embourbés dans le bas du classement, les Girondins de Bordeaux n'arrivent pas à sortir de la tête de l'eau. Un manque de points, une défense gruyère et une incapacité à être constants dans le jeu font que les Marine et Blanc progressent peu. Mais faut-il s'inquiéter à ce stade de la saison ?

Seule la différence de buts empêche les Girondins de Bordeaux de se retrouver en position de barragiste de Ligue 1, ce lundi. Avec 13 points en 14 matches de championnat et une 16è place, il ne manque pas grand chose pour tirer la sonnette d'alarme alors que Vladimir Petkovic, lui, réclame encore du temps. À ce stade de la saison, l'an dernier, le Bordeaux de Jean-Louis Gasset avait 19 points et deux matches référence réalisés contre Rennes (victoire 1-0) et le Paris Saint-Germain (2-2). Entre une défense friable, un déséquilibre permanent mais une attaque prolifique, faut-il s'alarmer du début de saison des Marine et Blanc ?

Plus mauvaise défense de Ligue 1...

Même si l'ancien coach girondin avait érigé la solidité défensive en paradigme absolu, la comparaison avec le millésime 2021-2022 fait mal, encore une fois. Après 14 journées, les Girondins de Bordeaux avaient encaissé 15 buts la saison dernière contre le double (30) cette saison, sous les ordres de Vladimir Petkovic. C'est le plus mauvais bilan depuis la saison 1959-1960 (49 buts encaissés). Cette saison-là, les Marine et Blanc avaient fini lanterne rouge. Les statistiques historiques sont aussi peu glorieuses que celles qui sont actuelles : Bordeaux a la plus mauvaise défense de Ligue 1 (30 buts encaissés, ex-aecquo avec Metz) et c'est l'équipe qui concède le plus de tirs cadrés (77 en 14 rencontres).

Adepte d'un système à trois défenseurs centraux, les hésitations de Vladimir Petkovic sont aussi dues aux blessures à répétitions dans sa charnière. "On savait qu’il fallait de la patience, mais les blessures et absences font que l’on n’a jamais eu l’effectif au complet", regrettait-il en conférence de presse après Metz (dont le résumé vidéo est ici). Mexer et Koscielny ont quelques passages à l'infirmerie à leur actif cette saison, sans parler de Paul Baysse dont le retour est espéré pour début 2022. Si Mangas et Gregersen se sont imposés dans la défense bordelaise, le doute règne encore dans le couloir droit entre Kwateng et Pembélé.

... mais la 6è attaque du championnat

Si la perméabilité de la défense bordelaise n'est plus à démontrer, cette équipe est la plus efficace de la deuxième moitié de tableau. À égalité de buts marqués avec l'Olympique Lyonnais (21 buts marqués), les Girondins ont la 6è attaque du championnat. Si Hwang Ui-Jo (4), Alberth Elis et Rémi Oudin (3) qui se démarquent, il n'en reste pas moins que 12 joueurs de l'effectif ont marqué cette saison. Seuls le PSG et le Stade Rennais (13), tous deux sur le podium, ont une palette aussi élargie de buteurs.

Les Marine et Blanc n'auraient peut-être pas autant marqué sans ce déséquilibre qui déstabilise le bloc girondin. Pour les observateurs et amateurs de football, Bordeaux n'est plus l'équipe ennuyeuse qui n'ose pas attaquer, c'est clair. Ce dimanche, contre le FC Metz, les Girondins ont souvent contre-attaqué à quatre voire cinq pour mettre le feu à la défense des Grenats, au détriment du repli défensif à l'origine de l'égalisation sur le 3-3.

Une communication éculée

"Des erreurs bêtes", "des pertes de balle évitables", "des erreurs de concentration", autant d'expressions qui reviennent inlassablement chaque week-end en conférence de presse. L'entraîneur et les joueurs ont beau se convaincre de "continuer à travailler", "faire le maximum" ou encore "tout mettre en oeuvre pour gagner le prochain match", les faits sont là pour rappeler que Bordeaux n'a gagné deux matches sur quatorze. Si les Ultras conservent une certaine indulgence à l'égard du nouveau projet sportif et économique porté par Gérard Lopez, la question est de savoir combien de temps cela peut durer.

Un réel point d'étape pourra être réalisé à la mi-saison afin de déterminer les secteurs à renforcer pendant le mercato hivernal. Avant cela, les Marine et Blanc ont une séquence importante à négocier en affrontant des équipes de leur calibre : Brest, Strasbourg, Troyes ; et des cadors : Lyon et Lille.