Girondins de Bordeaux : Lyon, pour en savoir plus

Bordeaux, France

Une défaite, un nul et une victoire. Difficile pour l'instant de situer Bordeaux. Quand Paulo Sousa déclare en conférence de presse connaître le potentiel de son groupe, il est sans doute le seul. Car les observateurs et les supporters ont bien du mal à cerner ce que peut donner ce cru 2019-20. Une équipe qui a été sérieusement remodelée cet été. Ils étaient par exemple cinq nouveaux joueurs alignés d'entrée sur la pelouse de Dijon. Une équipe qui commence aussi à ressembler à son entraîneur même si l'actionnaire a privilégié la gestion financière à l'ambition sportive.

Garder l'assise

En s'imposant en Bourgogne, Bordeaux s'est enlevé un poids et a donné à son entraîneur une bonne base de travail. "Ça nous donne de la confiance, renchérit le latéral suisse Loris Benito, buteur au stade Gaston Gérard, et maintenant c'est le moment d'affronter une grande équipe pour continuer cette progression. Lyon, c'est un très bon test (...) ça va montrer où on est."

Le Suisse Loris Benito, qui parle parfaitement français, a débloqué son compteur à Dijon. © Radio France - Arnaud Carré

Loris Benito : "Lyon, c'est un très bon test (...) ça va montrer où on est."

Bordeaux s'appuie pour l'instant sur une certaine solidité puisqu'en dehors de vingt minutes catastrophiques à Angers, la défense, qui a ajouté Laurent Kioscelny à son casting, a plutôt bien tenu le choc. Cette assise risque d'être mise à rude épreuve samedi après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium où l'OL a éparpillé 6 à 0 cette même équipe d'Angers il y a quinze jours.

Au cours d'une semaine où Paulo Sousa a cherché à calmer toute espèce d'euphorie, Bordeaux a tenté de mettre en place un plan pour contrarier les individualités lyonnaises. S'il y parvient, il pourra se dire qu'il est sur la bonne voie.

